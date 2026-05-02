Android: Das Ende der Android-Apps rückt schnell näher – neue KI-Agenten sollen übernehmen (Bericht)

Smartphones sind ein fester Bestandteil des digitalen Alltags, werden von vielen Menschen mehrere Stunden pro Tag verwendet und sind mit ihren populären Apps nicht wegzudenken – oder etwa doch? Tatsächlich mehren sich die Anzeichen, dass das derzeit dominierende Konzept der Smartphone-Apps durch KI-Agenten abgelöst werden wird. Ausgerechnet Google selbst müsste am stärksten an dem Ast der Android-Apps sägen – bevor es die Konkurrenz tut.



Nehmen wir das iPhone als Startschuss, dann haben moderne Smartphones gut 20 Jahre auf dem Buckel, haben die digitale Welt wie kein anderes Gerät verändert und sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. Nach zwei Jahrzehnten mehren sich die Anzeichen darauf, dass das Smartphone-Konzept seinen Zenit erreicht hat und bald von einer anderen Geräteklasse abgelöst werden könnte. Einige Unternehmen wetten darauf, dass es die Smart Glasses sind – doch das halte ich persönlich für wenig wahrscheinlich.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Smartphones von KI-Phones abgelöst werden. Die Geräte selbst würden sich kaum verändern, das Softwarekonzept hingegen vollständig. Statt Apps für Android oder iOS gäbe es KI-Agenten, die alle Aufgaben für die Nutzer erledigen und Unterhaltung bieten. Ich hatte hier im Blog schon mehrfach das Ende der Android-Apps ausgerufen und in den letzten Tagen gab es weitere Hinweise darauf, dass viele Unternehmen an eine solche Wette glauben.

Google wird schon in wenigen Tagen die KI-Zukunft von Android präsentieren und könnte mit den angekündigten „amazing things“ den langsamen Anfang vom Ende der Android-Apps einläuten. Kürzlich hatte ich hier im Blog zusammengestellt, wie Google den Abschied von den Android-Apps einläutet: Man setzt stattdessen auf dynamische KI-Oberflächen, auf KI-Agenten, senkt nicht ohne Grund die Hürden und Kosten für den Play Store und vieles mehr. Alles deutet darauf hin, dass man die Android-Apps intern schon in ihrer Relevanz abgewertet hat.









Völlig neue Smartphones kommen

Dass Bewegung in den Smartphone-Markt kommt, zeigt sich auch durch äußere Aktivitäten: Erst vor wenigen Wochen hat Nothing das Ende der Android-Apps ausgerufen. Wenige Tage zuvor wurde bekannt, dass Amazon ein neues Fire Phone ohne Apps plant. In dieser Woche ist durchgesickert, dass ein OpenAI-Smartphones mit ChatGPT-Agenten und ohne Apps in Entwicklung befindlich ist. Auch andere KI-Unternehmen haben sich bereits mit Smartphone-Herstellern zusammengetan.

Man könnte sogar den bevorstehenden CEO-Wechsel bei Apple als Signal für diesen Paradigment-Wechsel werten, auch wenn dieser primär andere Gründe hat. Das iPhone ist das wichtigste Apple-Produkt und wäre von einer völligen Smartphone-Veränderung natürlich ebenfalls massiv bedroht. Weil Tim Cook im KI-Bereich kein glückliches Händchen bewiesen hat, ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, das Ruder zu übergeben.

Google muss die Android-Apps absägen

Google ist grundsätzlich mit Android und Gemini exzellent aufgestellt – auch für eine App-freie Zukunft. Wichtig wird es sein, den richtigen Zeitpunkt für diesen Paradigmentwechsel zu erwischen. Schiebt man die Apps zu früh auf das Abstellgleis, gefährdet man Android. Ist man zu spät dran, könnte die neue Konkurrenz im rasanten Tempo aufsteigen. Ich denke, dass in diesem Jahr sehr wichtige Weichen gestellt werden. Nicht ohne Grund spricht Google im Vorfeld der kommenden Android Show vom wichtigsten Jahr des Betriebssystems.

Letzte Aktualisierung am 30.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.