Das Ende der Android-Apps: Immer mehr Hinweise auf einen schnellen KI-Ersatz – (Google, Amazon, Nothing)

Smartphones gehören seit vielen Jahren zum Alltag vieler Menschen, die im Schnitt mehrere Stunden pro Tag in den Android-Apps verbringen – doch das könnte schon sehr bald der Vergangenheit angehören. In den letzten Wochen häufen sich die Anzeichen dafür, dass die Hochphase der Smartphone-Apps vorüber ist und diese schneller als bisher gedacht durch KI-Anwendungen ersetzt werden könnten.



Smartphones und Apps bilden normalerweise eine Symbiose, sowohl unter Android als auch iOS. Gerade unter Android ist praktisch ALLES eine App, auch wenn es von den Nutzern nicht als eine solche wahrgenommen wird. Das gilt nicht nur für Messenger und Produktivitäts-Apps oder das Entertainment, sondern eben auch für den Launcher, für die Tastatur und sogar die Systemeinstellungen. Doch dieses Grundgerüst könnte schon sehr bald der Vergangenheit angehören.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen über das Ende der Android-Apps philosophiert und viele subjektive Gründe sowie Fakten dafür aufgezählt. Vor allem die jüngsten Schritte seitens Google zeigen, dass die Apps innerhalb des Unternehmens langsam an Bedeutung verlieren. Als wichtiger Smartphone-Hersteller, als Android-Entwickler sowie Play Store-Betreiber hat Google praktisch die Macht, die Zukunft der klassischen Apps weitestgehend im Alleingang zu bestimmten.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Google und Samsung hat man außerdem den größten Teil des Android-Smartphone-Marktes unter Kontrolle und kann auch dadurch großen Einfluss auf den mobilen Alltag der Nutzer nehmen. Mittlerweile haben erste Entwickler auch schon damit beginnen, an einem mobilen Betriebssystem für KI-Agenten zu arbeiten, die ohne Apps auskommen. Auch das von OpenAI und Jony Ive seit längerer Zeit unter Verschluss entwickelte KI-Gerät soll ganz ohne Apps auskommen.









Carl Pei (Nothing) ruft das Ende der Android-Apps aus

Der Gründer von OnePlus und Nothing, Carl Pei, hat das ausgesprochen, was bisher noch unter Verschluss gewesen ist – vielleicht auch durch Kenntnis von Google-Plänen. Er sprach davon, dass Android-Apps schon bald keine Relevanz mehr haben und zu großen Teilen durch KI-Agenten ersetzt werden. Als bedeutende Persönlichkeit im Smartphone-Bereich sollte er wissen, wovon er spricht.

» Nothing- und OnePlus-Gründer spricht über das Ende der Android-Apps

Amazon plant Smartphone ohne Android-Apps

Die wohl größte Überraschung der letzten Tage kam gleich im Doppelpack: Amazon will einen zweiten Anlauf des 2014 gescheiterten Fire Phone wagen. Man will ein neues Android-Smartphone auf den Markt bringen, das ohne Apps auskommen und rein von der Alexa-KI gesteuert werden soll. Das ist sicherlich in mehrfacher Hinsicht ein mutiger Schritt – vor allem wegen des großen Nachholbedarfs von Alexa – aber dennoch ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass sich hier etwas zusammenbraut.

» Amazon will wieder ein Fire Phone auf den Markt bringen

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Auch wenn noch immer nichts vollkommen konkret ist und sich das App-Ökosystem allerbester Gesundheit erfreut, sind das genügend Hinweise von sehr bedeutenden Unternehmen. Der KI-Boom seit ChatGPT hat uns gezeigt, wie schnell „neue“ Technologien die Welt erobern können und genauso schnell könnten auch die Android-Apps an Bedeutung verlieren. Sie werden vielleicht noch viele Jahre existieren, aber das tun Disketten, Bandlaufwerke und 56K-Modems auch…

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