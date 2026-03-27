Android Update: Große Veränderungen, Android 17 Beta, neues Fire Phone, Browser-Turbo und Android Auto

Es geht die letzte volle Android-Woche im März zu Ende, die uns einen überraschend großen Schwung an Ankündigungen gebracht hat, entdeckte Neuerungen für bestehende Apps und auch einige interessante Einblicke. Wir haben natürlich über die Android 17 Beta berichtet, über die vielen Android Auto-Updates, eine neue Plattform, die kommenden Veränderungen und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Langsam geht der März zu Ende und hat uns noch einmal sehr viele Neuerungen gebracht: Updates für Android Auto, eine neue Android Automotive-Plattform, größere Veränderungen im Betriebssystem, Neues bei Google Messages, Rekorde, den Release einer Android 17 Beta und noch einiges mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Neue Hürden für das Sideloading

Google wird das Sideloading unter Android weiter erschweren, sodass dieser ohnehin gar nicht mehr so bedeutende Bereich weiter eingeschränkt wird. Neben der verpflichtenden Google-Zertifizierung wird es schon bald ganze 24 Stunden dauern, bis die veränderten Einstellungen unter Android greifen und Sideloading betrieben werden kann. Hier findet ihr alle Infos.

» Google kündigt neue Hürden für das Sideloading an

Android vor massiven Veränderungen

Android steht vor sehr gravierenden Veränderungen, natürlich nicht nur wegen des Sideloadings. Die KI verändert das Betriebssystem grundlegend, Apps verlieren an Bedeutung und noch viel mehr. Google spricht von ‚amazing things‘ und schafft am Ende wohl eine ganz neue Plattform.

» Android wird sich wohl ganz massiv verändern – das wissen wir bisher









Amazon plant neues Android-Smartphone

Amazon will tatsächlich das Fire Phone zurückbringen und dürfte sich damit auf die oben erwähnten großen Änderungen bei Android stützen. Denn auch das neue Amazon-Smartphone soll nicht mehr auf Apps setzen, sondern sich stattdessen sehr stark auf KI-Steuerung konzentrieren.

» Amazon will mit neuem Fire-Smartphone zurück in den Android-Markt

Android Auto bekommt neue Funktionen

Android Auto bekommt neue Funktionen, die schon seit längerer Zeit in Form von Teardowns bekannt sind und jetzt wohl bald vor der Freischaltung stehen. Konkret geht es um die Steuerung des Radios, der Heizung oder auch der Klimaanlage. Im verlinkten Artikel findet ihr alle Infos.

» Android Auto bekommt schon bald viele neue Funktionen

Android-Messenger verliert QR-Code-Login

Google Messages verliert die Möglichkeit, sich per QR-Code im Webbrowser in den Messenger einzuloggen. Google hat das Aus bereits angekündigt, sodass sich die Nutzer umstellen müssen.

» Google Messages wird Login per QR-Code entfernen

Google Pixel wird zum Krisengewinner

Der Smartphone-Markt stürzt 2026 in die Krise und wird neben vielen Verlierern auch zwei Gewinner hervorbringen – nämlich Apple und Google. Die Pixel-Smartphones sollen trotz allem weiter wachsen und immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das dürfte auch in diesem Jahr zu steigenden Marktanteilen führen.

» Android-Markt stürzt ab, nur Pixel-Smartphones sollen zulegen









Android Automotive bekommt mächtige neue Plattform

Android Automotive wird um eine neue Plattform erweitert, mit der sich viele weitere Fahrzeugfunktionen abseits des Infotainment steuern lassen sollen. Jetzt gibt man den Startschuss für die Entwicklung, hat erste Partner gefunden und dürfte wohl schon bald weitere Details zu diesen neuen Ambitionen veröffentlichen bzw. mit ersten Projekten starten.

» Android Automotive bekommt mächtige neue Plattform zur Fahrzeugsteuerung

Android Auto bekommt neuen Medienplayer

Android Auto bekommt einen neuen Medienplayer, der sich bereits seit einem guten Jahr im Testlauf befand. Viele Nutzer werden nicht nur die neue Oberfläche sehen, sondern vor allem auch die neu positionierten Kontrollelemente zum Wechsel zwischen Songs, dem Pausieren und anderen Funktionen.

» Android Auto bekommt einen ganz neuen Medienplayer

Android Auto behebt Verbindungsprobleme

Noch ein Update für Android Auto, das für die Nutzer wirklich relevant ist: Google behebt die Verbindungsprobleme, die vor allem bei Nutzern von Pixel- und Samsung-Smartphones aufgetreten sind. Jetzt sollte die Verbindung wieder fehlerfrei arbeiten.

» Android Auto behebt Verbindungsprobleme auf Pixel und Samsung

Chrome für Android wird zur Rakete

Google rühmt sich jetzt damit, dass Android mit dem Chrome-Browser die schnellste mobile Plattform zum Surfen im Internet ist – wobei man mit Apple iOS praktisch nur einen einzigen Konkurrenten hat.

» Chrome für Android ist schnellste Plattform für das Surfen im Web









Google Messages mit Milliarden-Meilenstein

Google Messages durchbricht als erste Messenger-App die Marke von zehn Milliarden Downloads. Das bedeutet natürlich nicht, dass die App zehn Milliarden Nutzer hat – das wäre auch etwa schwierig – aber dennoch ist es ein Meilenstein für die App. An Verbreitung mangelt es der App zumindest nicht.

» Google Messages erreicht zehn Milliarden Android-Downloads

Android 17 Beta 3 ist da

Google gibt weiter Vollgas rund um die nächste Android-Version und hat zum Ende der Woche noch die dritte Android 17 Beta veröffentlicht. Diese bringt eine ganze Reihe von Neuerungen mit, die jetzt auf den Pixel-Smartphones über den Beta-Kanal ausprobiert werden können. Alle Infos und Neuerungen findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Google veröffentlicht neue Android 17 Beta 3

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.