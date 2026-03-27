Pixel 10 Pro vs. Samsung Galaxy S26 Ultra: Vergleich der Kameras zeigt Stärken, Schwächen und Optimierungen

Google ist mit den Pixel 10-Smartphones sehr erfolgreich, die in vielen Bereichen nachgelegt hatten und natürlich auch rund um die Kamera qualitativ Fortschritte machen konnten. Jetzt bekommen sie mit der Samsung Galaxy S26-Familie Konkurrenz, die auch in diesem Jahr sehr ernstzunehmend ist. Ein Vergleichstest zeigt jetzt, für welches Gerät sich Fotofreunde entscheiden sollten.



Smartphone-Kameras haben längst eine Qualität erreicht, die für Gelegenheitsfotografierer perfekt ist, für Hobbyfotografen kaum Wünsche übrig lässt und selbst im professionellen Bereich gute Ergebnisse liefert. Durch enorme technische Fortschritte in den letzten Jahren sowie dem zunehmenden KI-Einsatz liefern alle Flaggschiff-Geräte hervorragende Fotos, die den meisten Ansprüchen genügen dürften.

Längst geht es nicht mehr um Megapixel, um theoretische Qualität oder Zoomstufen, sondern viel mehr um die Optimierungen und Abstimmungen, die bei allen Herstellern unterschiedlich sind. Jetzt hat man bei Futurezone das Pixel 10 Pro gegen das Samsung Galaxy S26 Ultra ins Rennen geschickt und einige Vergleichsfotos in der realen Welt geschossen – also nicht unter oftmals kaum hilfreichen Laborbedingungen.

Der Vergleichstest umfasst nur acht Motive, dürfte für viele Nutzer aber sehr hilfreich sein, die sich derzeit vielleicht zwischen diesen beiden Smartphones entscheiden müssen. Das Ergebnis fällt erwartbar aus: Beide Smartphones schießen sehr gute Fotos, gelten als die besten Geräte am Markt und bringen ihre gewohnten Eigenheiten mit. Samsung setzt auf hohe Kontraste, knallige Farben und einen enormen Grad an Nachschärfen – das lässt jedes Bild perfekt wirken. Google hingegen setzt auf natürliche Fotos, die im Endergebnis vielleicht nicht ganz so schick aussehen, aber die Realität abbilden. Und genau das ist ja, was man eigentlich möchte.

Smartphone-Wahl bleibt Geschmackssache

Unter dem Strich gilt es daher nur noch um persönliche Vorlieben. Möchte man das perfekte Instagram-Foto, greift man eher zum Samsung-Smartphone. Soll es eher natürlich und der Realität entsprechend sind – was ich persönlich bevorzuge – sollte das Pixel im Warenkorb landen.

» Vergleichstest bei Futurezone – Galaxy S26 vs Pixel 10

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