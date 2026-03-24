Starke Aktionen im Google Store: 27 Prozent Rabatt auf Pixel 10 Pro, 36 Prozent auf Pixel Watch 4 und mehr

In den letzten Wochen hat man sich im Google Store bei Amazon mit vielen Aktionen wirklich weit aus dem Fenster gelehnt und praktisch das gesamte Portfolio in die Auslage gestellt. Jetzt geht es in kleinerem Umfang, aber mit noch attraktiveren Preisen (!) weiter. Nur für wenige Tage bekommt ihr im Rahmen eines befristeten Angebots hohe Rabatte auf das Pixel 10 Pro, die Pixel Watch 4 sowie die Fitbit-Geräte.



Google ist mit den Pixel-Produkten in immer mehr Kategorien erfolgreich und kann auch im Google Store bei Amazon immer wieder Aktionen fahren, die von vielen Nutzern gerne angenommen werden. Jetzt startet man mit einer Reihe von befristeten Angeboten, die ihr euch bei Bedarf nicht entgehen lassen solltet und die vielleicht in Kürze mit weiteren Oster-Angeboten erweitert werden.

Nur jetzt gibt es ganze 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro, das ihr statt für einer UVP von 1099 Euro jetzt für knapp über 800 Euro erhalten könnt – eine sehr ordentliche Ersparnis. Mit dieser Ersparnis könnt ihr die beiden weiteren rabattierten Produkten vollständig finanzieren, womit sich der Umfang der Aktion eindrucksvoll zeigt. Auch auf die anderen Pixel 10-Smartphones gibt es Rabatte, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken.

Ebenso gibt es jetzt 36 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm), die nun für weit unter 300 Euro zu haben ist – ein echter Knallerpreis, den ihr wirklich mitnehmen solltet. Das gesamte Pixel Watch-Portfolio ist rabattiert, sodass ihr auch dort zwischen den Größen, den Varianten und auch den Farben wechseln könnt, um euren aktuell gültigen finalen Rabatt zu sehen.

Zu guter Letzt gibt es jetzt ganze 45 Prozent Rabatt auf Fitbit Inspire 3, der Fitnesstracker mit starker Google-Anbindung. Auch die Fitbit-Produkte waren zuletzt nicht unbedingt für attraktive Preise bekannt, sodass auch das eine lohnende Aktion ist.

» Alle starken Aktionen im Google Store bei Amazon

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Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.