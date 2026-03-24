Android & Pixel: Smartphone-Markt stürzt in die Krise – nur Google Pixel und Apple legen zu (Marktforscher)

Das Jahr 2026 wird durch multiple Krisen auch für Android sehr herausfordernd sein, denn die Marktforscher sind sich mittlerweile darin einig, dass wir einen historischen Einbruch der Verkaufszahlen erleben werden. Jetzt kommen renommierte Marktforscher zur Erkenntnis, dass nur zwei Hersteller recht immun dagegen sind: Apple mit dem iPhone sowie die Google Pixel-Smartphones.



Man weiß gar nicht, wo man mit der Aufzählung von Krisen beginnen soll, doch für den Smartphone-Markt ist vor allem die Speicherkrise von großer Bedeutung, die die Geräte zum Teil massiv verteuern kann. Wir haben schon vor einigen Tagen vom Smartphone-Markt in der Krise berichtet und es gibt praktisch keine Glaskugel-Betreiber, die das nicht unterschreiben würden. Jetzt legen die Marktforscher von Morgan Stanley mit einer interessanten Prognose nach.

Laut den Marktforschern werden die Verkaufszahlen der Android-Smartphones um 15 Prozent einbrechen, die iPhone-Verkaufszahlen hingegen nur um 2 Prozent – was für Apple effektiv einen Marktanteilsgewinn bedeutet. Auch der Wechselwille der Nutzer soll für Android 2026 sehr schlecht ausfallen: Man rechnet damit, dass bis zu 11 Prozent der Android-Nutzer zum iPhone wechseln könnten. Natürlich gibt es auch umgekehrt viele wechselwillige Nutzer, sodass die Marktanteilsverschiebung bei weitem nicht so dramatisch ausfallen wird.

Für Google sieht es sehr gut aus, denn für 2026 rechnet man damit, dass 28 Prozent der Smartphone-Nutzer zu einem Pixel wechseln könnten. Im Vorjahr waren es allerdings noch 33 Prozent. In obiger Infografik könnt ihr sehen, wo diese wechselwilligen Nutzer herkommen sollen: Hauptsächlich von Oppo oder Vivo, aber auch Motorola, Honor, Xiaomi und in kleinem Rahmen Samsung werden Federn lassen müssen.

Aus Google-Sicht sieht es für 2026 also gar nicht so schlecht aus, auch wenn der Android-Markt geringfügig schrumpfen wird, wird man mit den Pixel-Smartphones noch stärker als bisher hervorgehen.

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[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.