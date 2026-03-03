Android: Smartphone-Markt stürzt in die Krise – höhere Preise, weniger Leistung, Marken vor Ausstieg (Bericht)

Google hat kürzlich das Pixel 10a vorgestellt und eine Woche später wurde das Samsung Galaxy S26 präsentiert – zwei Smartphones, deren Produktreihen normalerweise viel Beachtung finden. In den Augen vieler Beobachter enttäuschen beide Geräte auf ganzer Linie und sind wohl die Vorboten für das, was uns in den nächsten Monaten erwartet: Eine echte Krise am Smartphone-Markt.



Von Krisen dürften die meisten Menschen eigentlich genug haben, denn wir schlittern von einer Ausnahmesituation zur nächsten, ohne eine Verschnaufpause. Jetzt scheint auch der Smartphone-Markt von einer Krise getroffen zu werden, die sehr weitreichend ist und viele Bereiche dieses Marktes betrifft: Schon seit Monaten ist von der Speicherkrise die Rede, die sowohl RAM als auch Festspeicher enorm verteuert hat – was sich auch im Smartphone-Bereich durch Stillstand und höhere Preise zeigen wird.

Dazu kommt jetzt allerdings noch, dass auch andere Komponenten schwer zu bekommen sind, die Ausrichtung auf KI wichtige Produktionskapazitäten bindet und noch dazu die Teuerung voll durchschlägt. Der am Wochenende neu begonnene Krisenherd ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Ausgerechnet die KI, die uns das Leben laut den großspurigen Versprechen der Hersteller eigentlich erleichtern sollte, trägt die Hauptschuld. Es bindet Kapazitäten, lässt Speicherpreise durch die Decke gehen. Gleichzeitig steigen die Hardware-Anforderungen an Smartphones, um die KI überhaupt zu bewältigen. Ein Teufelskreis, der wohl nur durch ein Platzen der Blase durchbrochen werden kann.

Laut vielen Beobachtern werden sowohl 2026 als auch 2027 schlechte Jahre für einen Smartphone-Kauf. Denn als Nutzer muss man deutlich mehr Geld in die Hand nehmen oder auf Leistung verzichten. Das ist aber nicht nur für die Nutzer ärgerlich, sondern auch für viele Hersteller ein echtes Problem. Der ohnehin gefühlt immer leergefegtere Smartphone-Markt wird wohl weitere Hersteller verlieren und sich konsolidieren. Gerade kleinere Marken könnten schlicht keine Komponenten mehr bekommen, um Smartphones im akzeptablen Preisbereich zu bauen und daher aufgeben.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Wochen prognostiziert, dass nur noch Samsung, Google und Apple im Smartphone-Markt relevant sein werden – wenn wir den chinesischen Markt mit völlig anderen Regeln einmal ausnehmen. Zu einem ähnlichen Schluss kommen jetzt auch die Standard-Experten. Lest euch den Artikel einmal durch und beherzigt das vielleicht beim nächsten Smartphone-Kauf oder Nicht-Kauf…

» Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

[Der Standard]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.