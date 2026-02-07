Android: Google konzentriert sich immer stärker auf die Pixel-Smartphones – übernimmt noch mehr Kontrolle

Google hat das Smartphone-Betriebssystem Android vor vielen Jahren als offene Plattform geschaffen, die von allen Herstellern kostenlos verwendet werden kann. Grundsätzlich hat sich das bis heute nicht geändert, doch das Unternehmen will zunehmend die Kontrolle übernehmen und offenbar eine Ausgangslage schaffen, die der vom einzigen Konkurrenten recht ähnlich ist.



Die beiden Smartphone-Betriebssysteme Android und iOS dominieren den Markt mit einem rechnerischen Anteil von fast 100 Prozent. Doch weil es sich bei iOS bekanntlich um eine geschlossene Plattform handelt, die für keinen anderen Hersteller offensteht, ist Google praktisch konkurrenzlos unterwegs. Viele Jahre lang galt, dass Apple den goldenen Käfig und Google die große Freiheit bieten. Grundsätzlich gilt das noch immer, aber es gibt eine Tendenz.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen zusammengefasst, dass es immer weniger Smartphone-Hersteller bei Android gibt, die einen nennenswerten Einfluss haben. Es gibt Samsung, Google Pixel und Xiaomi. Alle anderen haben entweder nur geringe Marktanteile oder sind hauptsächlich im chinesischen Markt erfolgreich. Xiaomi bildet vor allem mit den vergleichsweise günstigen Geräten eine Alternative. Natürlich gibt es auch Premium-Geräte, aber bedeutend ist hauptsächlich der günstige Massenmarkt.

Für Google ist die Android-Situation wohl recht komfortabel, denn trotz des offenen Systems erreicht man eine immer größere Kontrolle. Mit Pixel hat man die seit Jahren am schnellsten wachsende Marke und zu Samsung unterhält man solch tiefgreifende Beziehungen, dass in Südkorea wohl nichts gegen die Interessen Googles geschehen würde. Damit ist man praktisch in der Apple-Situation angekommen.









Google hat immer mehr Kontrolle über Android

Schon seit dem Start der Pixel-Smartphones vor gut zehn Jahren hatte Google die Mission, ernsthafte Marktanteile mit den Geräten zu erreichen. Natürlich aus finanziellem Interesse, aber in größerem Maße sicherlich auch aus strategischen Gründen für die Kontrolle über Android. Lange Zeit galt Apples Situation als äußerst komfortabel – volle Kontrolle über Betriebssystem und Hardware – doch für Google war das lange nicht umsetzbar.

Jetzt scheint man dem unausgesprochenen Ziel, eine ähnliche Kontrolle zu erhalten, immer wieder einen Schritt näher zu kommen – und das, ohne das Betriebssystem in irgendeiner Form „schließen“ zu müssen. Der zunehmend relevantere Google-Aufsatz (der vor allem durch KI einen Turbo erhalten wird) sorgt dafür, dass die Nutzer zu den Google-Geräten oder denen des guten Partners Samsung greifen. Andere Hersteller haben kaum eine Chance.

Mit dem Sprung auf neue Geräteklassen und Bereiche, unter anderem auf den Desktop oder auch die XR-Brillen, geht man es mit den eigenen Software-Aufsätzen von Beginn an ähnlich an.

