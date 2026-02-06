Android Update: Eine ganz neue Google-App, viele neue Android Auto-Features, adaptive Verbindungen und mehr

Die erste kurze Android-Woche im Februar geht zu Ende und hat uns viele interessante Ankündigungen und Ausblicke gebracht, die das Betriebssystem voranbringen sollen. Wir haben über eine ganz neue Google-App berichtet, über viele neue Funktionen für Android Auto, über das bevorstehende Android 16-Update und noch vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Der zweite Android-Monat in diesem Jahr hat in dieser Woche begonnen und war gleich wieder gut gefüllt: Denn es gab zunächst das monatliche Android-Sicherheitsupdate, Google hat erstmals neue Zahlen zur Android-Verteilung veröffentlicht, wir zeigen euch eine ganze Reihe von neuen Android Auto-Funktionen und noch vieles mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android Auto kommt wieder in Fahrt

Android Auto bekommt einige neue Funktionen, die zum Teil offiziell angekündigt worden sind oder sich zumindest seit langer Zeit in Teardowns zeigen. Wir zeigen euch die neuen Android Auto-Widgets, die Integration von Gemini sowie natürlich auch das neue Design mit der hellen Oberfläche. Es ist einiges in der Pipeline.

» Google arbeitet an drei starken neuen Android Auto-Funktionen

Aktuelle Zahlen zur Android-Verteilung

Erstmals seit gut einem Jahr hat Google neue Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen veröffentlicht. Diese geben uns interessante Einblicke darin, wie es um die Verbreitung von Android 16 und den anderen Versionen steht. Und das ist nicht wirklich gut, schaut euch die Zahlen einmal an.

» Google veröffentlicht erstmals seit langer Zeit aktuelle Zahlen zur Android-Verteilung









Google startet völlig neue Kamera-App für den Desktop

Google hat eine ganze neue Android-App für den Desktop veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine angepasste Version für die Google Kamera, die wohl auf die Desktopnutzung ausgelegt ist. Die App ist offiziell gelistet und nicht versteckt, sodass sie wohl von kompatiblen Geräten oder eingeladenen Nutzern heruntergeladen und verwendet werden kann.

» Google veröffentlicht ganz neue Kamera-App für den Android-Desktop

Android 16 aktualisiert adaptive Verbindungen

Mit Android 16 aktualisiert Google die Einstellungen rund um die adaptiven Verbindungen. Statt wie bisher nur einen Schalter anzubieten, um das Ganze zu aktivieren oder deaktivieren, gibt es jetzt gleich zwei Schalter. Mit diesen lässt sich separat sowohl das Schonen des Akkus als auch die Auswahl der Datenverbindung festlegen.

» Android 16 aktualisiert die adaptiven Verbindungen

Sicherheitsupdate für viele Android-Smartphones

Google hat das monatliche Sicherheitsupdate für viele Smartphones veröffentlicht. Es ist in diesem Monat wieder sehr übersichtlich, so wie wir das bereits erwartet hatten. Dafür dürfte es im nächsten Monat richtig vorangehen – alle Details dazu findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Google hat das Android-Sicherheitsupdate für Februar veröffentlicht









Gemini soll Android fernsteuern

Gemini wird tief in Android integriert, das ist keine große Überraschung. Jetzt zeigen sich Pläne dazu, dass der KI-ChatBot das ganze Smartphone und dessen Apps fernsteuern kann, während der Nutzer zusieht. Ein spannendes Projekt, klickt euch da einmal rein.

» Gemini soll schon bald Android fernsteuern können

Android Auto mit Radio- und Klimakontrolle

Android Auto wird zwei neue Funktionen erhalten, die sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden: Man bringt die Steuerung für die Klimaanlage und das Radio in die Infotainment-Plattform. Wie das konkret funktionieren soll, kann bisher nur spekuliert werden.

» Android Auto erhält neue Funktionen zur Radio- und Klimakontrolle

