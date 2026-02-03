Android 16: Adaptive Verbindungen werden auf Pixel-Smartphones ersetzt – separate Optionen zeigen sich

Vor wenigen Tagen wurde die vorerst letzte Beta von Android 16 QPR3 veröffentlicht, die eine Reihe von Neuerungen im Gepäck hatte – und jetzt wurde eine weitere entdeckt. Aus den schon seit längerer Zeit bestehenden adaptiven Verbindungseinstellungen werden zwei Optionen, die es den Nutzern ermöglichen sollen, sowohl die Netzwerkperformance als auch den Energieverbrauch zu optimieren.



Android hat schon vor längerer Zeit die adaptiven Verbindungseinstellungen erhalten, die unter anderem auf den Pixel-Smartphones zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um eine automatische Anpassung der Datenverbindung, die möglichst den Akku schonen und die beste Netzwerkqualität wählen soll. Das funktioniert sehr gut, jetzt macht man es den Nutzern aber dennoch mit gleich zwei Schaltern etwas einfacher, die Kontrolle zu bewahren.

Statt wie bisher nur einen Schalter für die Aktivierung dieser Adaptivität zu haben (linker Screenshot), gibt es jetzt zwei Schalter, sodass die beiden Kernfunktionen separat aktiviert oder deaktiviert werden können. Mit dem Auto-Switch haben die Nutzer die Möglichkeit, Android automatisch auf die Datenverbindung wechseln zu lassen, wenn das WLAN-Signal zu schlecht ist. Das belastet zwar den Datentarif, schont aber den Akku und bringt noch dazu wieder eine stabile Verbindung.

Der zweite Schalter soll die Netzwerkanbindung optimieren. Die Funktion sorgt dafür, dass automatisch das beste Netzwerk gewählt wird, um den Akku des Smartphones zu schonen. Denn eine schlechte Anbindung mit ständigen Wartezeiten oder Abbrüchen kann den Akku enorm belasten. Beides lässt sich separat voneinander steuern.

Diese neuen Schalter zeigen sich aktuell in der Android 16 QPR3 Beta 2 und es ist zu erwarten, dass man diese Änderung mit der finalen Version Anfang März für alle Nutzer umsetzen wird. Zunächst gilt das nur für die Pixel-Smartphones, könnte aber auch für viele weitere Smartphones angeboten werden.

» Android 16: Nur 7,5 Prozent aller Nutzer haben Googles aktuelles Betriebssystem – der Update-Turbo stottert

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.