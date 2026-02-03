Google Home: Update für die Smart Home-Plattform – Unterstützung für smarte Buttons und neue Aktionen

Es tut sich etwas auf der Smart Home-Plattform Google Home. Nachdem erst vor wenigen Tagen neue Trigger und Funktionen integriert worden sind, legt Google nun noch einmal mit der Unterstützung einer neuen Geräteklasse nach: Nach dem jüngsten Update haben die Nutzer die Möglichkeit, Smart Buttons zu integrieren und dabei auf mehrere Aktionen zu reagieren. Darauf haben viele Nutzer lange Zeit gewartet.



Wir haben erst vor wenigen Wochen von den neuen Google Home Smart Home-Funktionen berichtet, die eine ganze Reihe von neuen Geräten unterstützen, neue Trigger mitbringen und auch zusätzliche Aktionen durchführen können. Jetzt wurden diese noch einmal offiziell angekündigt und sollen im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer ausgerollt werden. Kurz zuvor wurde der Umfang aber noch einmal um eine neue Geräteklasse erweitert.

Das Update bringt Unterstützung für Smart Buttons mit, die sich wie jedes andere Gerät integrieren lassen. Dabei handelt es sich um physische Buttons, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Dass Google Home diese lange Zeit nicht unterstützt hatte, obwohl es sich um eine vermeintlich simple Geräteklasse handelt, war kaum nachvollziehbar.

Die Smart Buttons können auf unterschiedliche Trigger reagieren: Einmal natürlich den einfachen Tastendruck, dann den langen Tastendruck sowie beim langen Druck auch das Loslassen der Taste. Wer eine Aktion mit Dauerdruck integriert hat – wie etwa die Steuerung der Fensterbeschattung – erhält sowohl ein Start- als auch ein Endsignal. Außerdem gibt es den mehrfachen Druck, der ebenfalls registriert werden kann.

Viel mehr lässt sich mit einem solchen Button gar nicht anfangen, denn diese lösen nur eine einzelne Aktion aus und können normalerweise auch keine Rückmeldung geben. Die neuen Button-Funktionen werden ab sofort ausgerollt und sollten in der neuesten Version der Google Home-App für alle Nutzer enthalten sein.

