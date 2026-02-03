Pixel 10-Aktionen: Jetzt noch bis zu 30 Prozent Rabatt auf Google-Smartphones sichern – nur noch Heute

Die Pixel 10-Smartphones haben sich für Google auch in der aktuellen Generation wieder als großer Erfolg erwiesen, denn es sollen bereits mehrere Millionen Smartphones verkauft worden sein. Wer noch nicht zu dieser glücklichen Nutzergruppe gehört, kann das jetzt dank starker Aktionen tun: Derzeit gibt es im Google Store bei Amazon hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones – mit echten Knallerpreisen. Aber nur noch bis heute Abend!



Der Google Store bei Amazon ist immer wieder für Überraschungen und neue Aktionen gut – das gilt auch in diesen Tagen, aber nur noch für wenige Stunden. In den letzten Wochen gab es immer wieder hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio und vor allem Aktionen rund um das Pixel 10 Pro. Jetzt ist dieses vorübergehend nicht verfügbar, stattdessen bekommt ihr noch attraktivere Angebote auf das Standardmodell mit einem echten Hammerpreis und das Pixel 10 Pro XL jetzt schon im dreistelligen Bereich.

Nur noch bis heute Abend könnt ihr euch das Google Pixel 10 mit 29 Prozent Rabatt sichern und liegt damit nur noch bei knapp 640 Euro. Das ist für dieses Smartphone wirklich sehr günstig, denn es liegt schon in Sphären der UVP des Pixel 9a oder des kommenden Pixel 10a. Wer auf das Budget-Smartphone wegen des Preises wartet, kann sich die Wartezeit jetzt verkürzen und für dasselbe Geld das Flaggschiff kaufen.

Aber auch das größte und stärkste der Pixel 10-Smartphones ist jetzt noch günstiger zu haben: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10 Pro XL mit 27 Prozent Rabatt sichern. Ihr bekommt das Smartphone damit schon für unter 1000 Euro – was bei diesen Geräten mit der gebotenen Leistung und ganzen sieben Jahren Updates ein unglaublich guter Preis ist. Wer ohnehin auf ein Pixel 10 geschielt hat, für den dürfte das ein Nobrainer sein.

Beim Kauf beider Smartphones profitiert ihr neben der starken Leistung auch von sechseinhalb Jahren vollen Updates – von monatlichen Sicherheitsupdates über Betriebssystem-Updates bis hin zu den Feature Drops sowie stets den neuen Pixel-Funktionen. Als Kirsche auf der Sahnetorte legt Amazon auch noch 60 Tage Audible oben drauf, sodass ihr auch gleich etwas auf die Ohren bekommt. Passend dazu könntet ihr auch noch die Pixel Buds sehr günstig erwerben. Schaut doch einfach mal bei der gesamten Auflistung der Pixel-Aktionen im Google Store vorbei.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

