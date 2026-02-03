Gemini: Google will Wechsel von ChatGPT und Co. zu Gemini vereinfachen – neue Importfunktion kommt

Google ist mit dem KI-Modell Gemini und dessen gleichnamigen KI-ChatBot auf der Überholspur, kann immer mehr Nutzer überzeugen und überrollt die Konkurrenz förmlich mit neuen Funktionen. Jetzt steht der nächste Nadelstich bevor, denn wie ein Teardown zeigt, wird Google in Kürze den Wechsel von anderen ChatBots wie ChatGPT zu Gemini vereinfachen. Es kommt eine neue Funktion für den Import.


Durch eine enorme Reichweite, viele neue Funktionen und ein sehr hohes Entwicklungstempo kann Google immer mehr Nutzer vom KI-ChatBot Gemini überzeugen, der auch qualitativ sehr stark zugelegt hat. Die Unzufriedenheit mit ChatGPT und Co steigt, während es bei Gemini nur aufwärts geht – das lässt sich auch ganz objektiv sagen sowie subjektiv in sehr vielen Kommentarspalten nachvollziehen. Jetzt will Google den Wechsel noch einfacher machen.

gemini import

Aus einem Teardown geht hervor, dass Gemini demnächst eine Importfunktion erhält, mit der sich Konversationen aus anderen ChatBots übernehmen lassen sollen. Die Rede ist dabei nur von den Konversationen, die anschließend auch im Gemini-Verlauf auftauchen. Diese Konversationen können dann auch von Gemini ausgewertet und für eigene Zwecke übernommen werden. Sowohl für Nutzeranfragen auf Basis älterer Gespräche als auch für das KI-Training.

Wie dieser Import genau funktionieren wird, ist noch nicht bekannt. Beschrieben wird nur der Download von der anderen Plattform und der Import bei Gemini. Es ist aber das typische Google-Schema, die Konkurrenz erst funktionell zu überrennen und anschließend zu versuchen, deren Nutzer abzusaugen. Ich denke, dass das auch diesmal sehr gut funktionieren wird – auch ganz ohne diesen Import. Dennoch kann es sehr praktisch sein, wenn man im Laufe der letzten Jahre viele Informationen mit ChatGPT und Co geteilt hat, diese dann auch bei Gemini vorzufinden.

Wann diese neue Funktion ausgerollt wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Dass sie ausgerollt wird, steht aber sicherlich nicht in Frage und ist eben nur eine Frage der Zeit.

