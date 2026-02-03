Gemini & Google Kalender: Der KI-ChatBot kann jetzt auch auf eure sekundären Kalender zugreifen

Der KI-ChatBot Gemini kann schon seit langer Zeit auf Dienste wie den Google Kalender zugreifen, um aus diesem Daten abzurufen, zu verändern oder auch neue Termine einzufügen. Jetzt wird dieser Zugriff erweitert und gibt der KI die Möglichkeit, auch auf alle anderen im Produkt gespeicherten Kalender zuzugreifen. Die Beschränkung auf den Hauptkalender entfällt.



Der Zugriff von Gemini auf den Google Kalender ist seit langer Zeit möglich, allerdings bisher nur mit der Einschränkung, dass lediglich der Hauptkalender verwendet werden kann. Das sollte in vielen Fällen dennoch ausgereicht haben, aber wer seine Termine säuberlich organisiert, könnte auch im Zweit- und Drittkalender sowie anderen eingebundenen Kalendern wichtige Termine haben, auf die mit Gemini zugegriffen werden soll.

Jetzt wird genau diese Möglichkeit für alle Gemini-Nutzer ausgerollt. Ihr könnt mit Gemini jetzt alle Kalender durchsuchen. Die KI durchsucht standardmäßig auch die sekundären Kalender sowie die freigegebenen Kalender. Außerdem kann Gemini angewiesen werden, Ereignisse direkt in den sekundären Kalender einzutragen und nicht nur auf den Hauptkalender zuzugreifen. Natürlich lassen sich auch Termine aus sekundären Kalendern bearbeiten oder entfernen, wenn die entsprechenden Zugriffsrechte vorliegen.

Google hat eine Reihe von Beispiel-Prompts veröffentlicht, die sich damit jetzt nutzen lassen:

„Was steht dieses Wochenende in meinem Familienkalender?“

„Füge den Termin ‚Zahnarzttermin‘ für nächsten Dienstag um 10 Uhr meinem Hauptkalender hinzu.“

„Hier findest du meinen Trainingsplan für diese Woche.“

„Verschiebe meinen ‚Einkauf‘-Termin in meinem gemeinsamen Kalender auf Freitag um 17 Uhr.“

Der neue Zugriff wird schon seit einigen Tagen ausgerollt und sollte mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein. Probiert das doch einfach einmal aus.

