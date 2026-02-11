Android 17 ist da! Google veröffentlicht die erste Version für viele Pixel-Smartphones – Beta 1 (Download)

Android 17 ist da! Google hat vor wenigen Minuten die erste Vorschau für viele Pixel-Smartphones veröffentlicht, die von interessierten Nutzern als Android 17 Beta 1 heruntergeladen und installiert werden kann. Die nächste Android-Generation bringt viele Neuerungen mit, von denen sich einige bereits im ersten Release zeigen. Hier gibt es alle Infos und Downloadlinks.



Google startet in das nächste Kapitel des Smartphone-Betriebssystems und hat vor wenigen Minuten die erste Android 17 Beta veröffentlicht, die damit trotz Auslassen des Developer Previews etwas später als der Vorgänger startet – aber nicht weniger spannend ist. Es gibt viele große Themen, die mit der kommenden bzw. jetzt eintreffenden Version angegangen werden wollen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Neuerungen.

UPDATE: Google scheint die Android 17 Beta kurz vor knapp zurückgezogen zu haben. Obwohl viele Tech-Medien bereits berichtet haben und mit Informationen versorgt wurden (wir wie üblich nicht), gingen Googles eigene Blogposts nicht online und auch der Teaser von heute früh ist verschwunden. Gut möglich, dass es zu Verzögerungen oder sehr kurzfristigen Problemen gekommen ist. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen zusammengefasst, welche Neuerungen wir für Android 17 erwarten

/UPDATE

Download und Installation auf Pixel-Smartphones

Die Android 17 Beta sollte in den nächsten Stunden für alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC zum Download zur Verfügung stehen – also alle Generationen ab dem Pixel 6 inklusive der a-Geräte, Foldables sowie dem Pixel Tablet. Wer an der Beta teilnehmen möchte, kann durch Teilnahme im Android Beta-Programm den automatischen Download anstoßen. Solltet ihr auf die Android 16 QPR3 warten, überspringt den Download.

