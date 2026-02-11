Android 16 & Android 17: Google kündigt große Updates an – das sollten Pixel-Nutzer jetzt beachten

Google startet in die nächsten Generationen von Android, die man heute Vormittag veröffentlicht bzw. angekündigt hat: Nicht nur Android 16 geht in die finale Runde, sondern auch Android 17 steht vor der Tür. Interessierte Pixel-Nutzer sollten allerdings beachten, dass es nur ein schmales Zeitfenster zum Ausstieg aus der Beta gibt. Hier gibt es alle Infos.



Vor wenigen Stunden wurde die Android 16 QPR3 Beta 2.1 veröffentlicht, bei der es sich laut aktuellen Planungen um die letzte Vorabversion vor dem Release Anfang März handeln soll. Gleichzeitig hat Google den zeitnahen Start der Android 17 Beta angekündigt, der „soon“ – vielleicht noch heute (?) – erfolgen soll. Mit Android 17 startet man direkt in die Beta, ohne Developer Preview.

Die Betas kommen von selbst

Für Pixel-Nutzer, die sich mit ihrem Smartphone im Beta-Kanal befinden, geht wie üblich alles vollautomatisch. Sowohl die Android 16 QPR3 Beta 2.1 sollte angeboten werden, als auch in Kürze die erste Android 17 Beta. Wer das Abenteuer Android 17 noch nicht auf sich nehmen und lieber wieder auf eine stabile Version wechseln möchte, bekommt in Kürze das dazugehörige Zeitfenster, das nicht verpasst werden sollte.

Android Beta mit finaler Android 16 QPR3 verlassen

Wer den Beta-Kanal ohne Datenverlust verlassen möchte, kann das in Kürze tun. Dazu müsst ihr – ganz wichtig (!) – die bald angebotene Android 17 Beta ignorieren. Stattdessen wartet ihr bis Anfang März zum Release von Android 16 QPR3 und nehmt dieses Update an. Das ist eure Fahrkarte aus dem Beta-Kanal heraus. Habt ihr zuvor allerdings die Android 17 Beta angenommen, wäre die Android 16 QPR3 ein Downgrade – und das ist unter Android bekanntlich nicht vorgesehen.

Natürlich könnt ihr den Beta-Kanal jederzeit verlassen, ohne diese von Google etwa alle drei Monate angebotenen Notausgänge allerdings nur per Factory Reset und mit entsprechendem Datenverlust. Beachtet das einfach, wenn ihr demnächst voller Begeisterung die erste Android 17 Beta herunterladet. Der Ausgang ohne Datenverlust aus dieser ist erst wieder im Juni mit dem finalen Release möglich.

