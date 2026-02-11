Pixel-Aktionen im Google Store: Knallerpreise auf Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr

Google hat mit den Pixel 10-Smartphones wieder große Erfolge eingefahren, konnte viele Nutzer von der aktuellen Generation begeistern und will den Kreis jetzt noch weiter ausbauen: Jetzt gibt es im Google Store bei Amazon einige starke Aktionen rund um die Smartphones, die mit etwa 30 Prozent Rabatt verkauft werden. Das solltet ihr nicht verpassen.



Es gibt wieder eine Reihe neuer Aktionen im Google Store bei Amazon, die ihr nicht verpassen solltet. Wer noch Bedarf an einem Pixel 10-Smartphone hat, kann diesen jetzt mit starken Angeboten decken. Es gibt sowohl auf die Smartphone hohe Rabatte als auch auf die Pixel Watch oder die Pixel Buds-Kopfhörer. So günstig wie jetzt gab es das Gesamtpaket schon seit langer Zeit nicht mehr.

Nur jetzt bekommt ihr 32 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, die damit längst im Preisgefüge der a-Ableger unterwegs sind – aber mit deutlich besserer Leistung. Darf es die volle Leistung und das größte Smartphone sein, könnt ihr euch jetzt 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern, das damit endlich im dreistelligen Preisbereich angekommen ist. Damit könnt ihr gar nichts falsch machen, erhaltet Top-Leistung und werdet mindestens bis Sommer 2032 mit Updates versorgt.

Passend dazu gibt es jetzt die Pixel Watch 3 mit 40 Prozent Rabatt – so hoch lag der Rabatte bisher noch nie. Entscheidet ihr euch für die größere Variante der Smartwatch, sind jetzt sogar 45 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 45mm drin. Viel mehr könnt ihr wirklich nicht sparen, wenn ihr auf der Suche nach einer passenden Google-Smartwatch seid.

Zur Abrundung der Angebote gibt es jetzt noch 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sowie 29 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Für alle Angebote gilt übrigens, dass ihr von Amazon zusätzlich noch 60 Tage Audible gratis erhaltet.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2026-02-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.