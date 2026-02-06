Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich in allen Farben – neuer Leak von allen vier Varianten

Google wird in weniger als zwei Wochen das Pixel 10a vorstellen, das mittlerweile offiziell bestätigt ist und sich auch bei den Leakern in der finalen Phase befindet. Nachdem wir bereits gestern einen Blick auf das neue Smartphone werfen konnten, gibt es jetzt neues Bildmaterial mit allen geplanten Farben. Darunter auch die beiden Überraschungen in Blau und Berry.



In den letzten Tagen gab es nochmal einige interessante Leaks rund um das Pixel 10a, denn Google lädt zum Pixel 10a-Event, wir haben euch viele neue Renderbilder vom Pixel 10a gezeigt und jetzt können wir noch einmal einen Blick auf alle geplanten Farben werfen, in denen das Smartphone erhältlich sein soll. Wie bereits erwartet, soll das Pixel 10a in vier Farben erscheinen.

Obige Renderbilder zeigen alle vier Farben. Geplant sind die Farben Obsidian (schwarz), Lavender (hellblau), Fog (beige) sowie das neue Berry – in dieser Reihenfolge sind sie auch auf obiger Grafik zu sehen. Ich denke, dass das eine gute Farbauswahl ist, bei der für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Wir haben die Klassiker in Schwarz und Beige-Weiß und wenn es etwas ausgefallener sein darf, greift man zum Lavender oder Berry.

Ganz neu sind die beiden farbigen Varianten nicht, denn es gibt bereits Produkte aus dem Pixel Buds-Portfolio sowie auch die Nest Cam in diesen Farbgebungen. Jetzt überträgt man sie auf die Pixel-Smartphones. Allerdings nur für diese Generation, denn es ist zu erwarten, dass bei den Pixel 11-Smartphones schon wieder andere Farben zum Einsatz kommen werden.

