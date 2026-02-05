Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich – neuer Leak zeigt Pressebilder in voller Pracht (Galerie)

Das neue Budget-Smartphone Google Pixel 10a steht vor der Tür und wird schon in weniger als zwei Wochen offiziell vorgestellt. Gestern Abend gab es nicht nur die offizielle Ankündigung seitens Google, sondern kurz zuvor auch noch einen Leak mit zahlreichen Pressebildern des neuen Smartphones. Diese zeigen die überraschende blaue Farbe noch einmal im Detail sowie einige weitere interessante Dinge.


Die Wartezeit auf das Pixel 10a ist nicht mehr lang, das wissen wir seit wenigen Stunden auch ganz offiziell. Google hat den Präsentationstermin für das Pixel 10a verraten und damit die Spannung noch einmal nach oben geschraubt. Gut, dass es auch noch weitere Informationen aus anderer Quelle gibt: Der Leaker Evan Blass hat eine Reihe von Fotos ausgegraben, bei denen es sich sicherlich um die offiziellen Pressegrafiken handelt.

Auf den Bildern hat sich die neue blaue Farbe erstmals gezeigt, die zuvor nicht als verfügbarer Farbton bekannt gewesen ist. Außerdem bekommen wir auf den Bildern noch einmal einen sehr genauen Blick auf die Kamera, die mit dieser Generation tatsächlich vollständig flach im Gehäuse verbaut ist. Den großen Kamerabuckel hatte man schon mit der letzten Generation entfernt, doch es blieb noch eine kleine Erhebung, die zwar kaum aufgefallen ist, aber natürlich spürbar war. In dieser Generation ist sie verschwunden.

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Bilder des Google Pixel 10a, die aus diesem Leak stammen. Es zeigt sich auch erneut die Wasserdichtheit des Smartphones, man legt offenbar Wert auf die verwendeten Materialien und wird auch dies im Marketing verwenden. Jetzt heißt es nur noch 13 Tage bis zur offiziellen Präsentation gedulden.




