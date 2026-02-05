Gemini: Googles KI-ChatBot hat 750 Millionen aktive Nutzer – Marktführerschaft zwei Jahre nach dem Start?

Google ist mit dem KI-Modell Gemini sehr erfolgreich und dürfte das selbstgesteckte Ziel der absoluten Marktführerschaft wohl sehr bald erreichen: Im Rahmen der Verkündung der aktuellen Quartalszahlen hat man jetzt verraten, wie viele aktive Nutzer die Gemini-App hat und wie viele Anfragen die Nutzer an den KI-ChatBot stellen. Gut zwei Jahre nach dem Start sind das sehr gute Zahlen, die kurz vor dem nächsten Meilenstein stehen.



Nur wenige Monate nach dem Start von Gemini hatte Google-CEO Sundar Pichai die Marktführerschaft als Zielvorgabe ausgegeben – sowohl in puncto Reichweite als auch aktiver Nutzung sowie technologisch. In der reinen Reichweite und technologisch betrachtet hat man diesen Punkt sicherlich bereits erreicht, denn man kommt in den Google-Diensten praktisch nicht mehr an Gemini vorbei – ob man will oder nicht. Viel wichtiger ist aber die „freiwillige“ Nutzung des KI-ChatBots.

Laut Google-CEO Sundar Pichai hat die Gemini-App 750 Millionen aktive monatliche Nutzer. Das ist eine sehr hohe Zahl, denn es ist die Rede von der App und nicht von Gemini im Allgemeinen. Die viele Gemini-Integrationen in den Google-Apps dürften da also gar nicht mit eingerechnet sein. In puncto Anfragen nennt man zwar keine absolute Zahl, verrät aber, dass die Nutzer 10 Milliarden Tokens pro Minute in der Direktnutzung verwenden.

Der ganze KI-Hype scheint nicht zulasten der Google-Suche zu gehen – ganz im Gegenteil. Die Google-Suche hat nicht nur einen extremen Umsatzsprung zu verzeichnen, sondern wird laut CEO Sundar Pichai so oft wie niemals zuvor verwendet. Wie das mit den Gemini-Zahlen zusammenpasst oder ob die gesamte Nutzerschaft plötzlich sehr viel mehr sucht, sowohl im Web als auch bei Gemini, lässt sich schwer sagen. Die tiefe Integration des KI-Modus in die Websuche stützt sicherlich beide Produkte.

