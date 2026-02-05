Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone kommt in Kürze – Teaser zeigt Foto und Verkaufsstart (Video)

Google wird schon sehr bald das Pixel 10a vorstellen, das ist seit längerer Zeit bekannt und nun hat man das Ganze auch offiziell gemacht: Vor wenigen Stunden hat man einen Teaser veröffentlicht, der uns das Datum für die Vorstellung des neuen Budget-Smartphones verrät und damit die bisherigen Gerüchte bestätigt. Tatsächlich wird es schon in weniger als zwei Wochen so weit sein.



Das neue Budget-Smartphone Google Pixel 10a hat sich schon häufig bei den Leakern gezeigt und ist uns dadurch mittlerweile recht bekannt. Jetzt legt Google selbst nach und hat das Datum der Präsentation verraten – nämlich den 18. Februar 2026 – also in weniger als zwei Wochen. Doch das ist noch längst nicht alles, denn der Teaser zeigt auch erstmals offiziell das neue Design.

Es ist bekannt, dass sich das Pixel 10a kaum vom Pixel 9a unterscheiden wird, weder bei den Spezifikationen noch äußerlich. Ein kleiner Unterschied ist aber dennoch auszumachen, der nun durch den Videoteaser bestätigt ist: Die Kamera wird komplett eben auf der Rückseite eingebettet sein und nicht mehr, wie beim Pixel 9a, ganz leicht über den Rahmen hinausstehen. Dabei geht es um maximal 1 Millimeter, aber dieser macht eben den Unterschied zwischen herausstehen und vollständig eben aus.

Ansonsten verrät uns der Teaser noch nicht viel. Als Tagline heißt es, dass es ein „smartphone with more in store“ ist – was auch immer das bedeuten soll. Vermutlich bezieht sich auf kein konkretes Detail und ist eher eine Marketingmaßnahme zur Abhebung vom Pixel 9a und natürlich auch dem Pixel 10.

Eine echte Smartphone-Präsentation ist nicht zu erwarten, sondern wohl nur ein Blogbeitrag und die Öffnung der Vorbestellung. Es gibt erste Infos zu möglichen Vorbestelleraktionen, diese sind aber noch nicht von allen Händlern bestätigt. Es geht darum, dass beim Kauf der 128 GB-Variante automatisch die 256 GB-Variante ausgeliefert wird – also eine Speicherverdopplung. Das wäre gerade in der aktuellen Zeit eine attraktive Aktion.

