Pixel-Smartphones: 2026 wird für Google zum Rekordjahr – Marktforscher erwarten 20 Prozent Wachstum

Google wird in diesem Jahr viele neue Pixel-Smartphones vorstellen, auf die offenbar schon viele interessierte Nutzer warten – das erwarten zumindest die Marktforscher. Laut aktuellen Prognosen wird Google Pixel in diesem Jahr das größte Wachstum erreichen und den gesamten Markt anschieben. Es scheint ganz so zu sein, dass die Pixel-Smartphones in den nächsten Jahren endgültig abheben.


Ich hatte hier im Blog zu Beginn des Jahres prognostiziert, dass 2026 DAS Jahr für Google Pixel wird und die Marktforscher sehen das offenbar ganz ähnlich. Erst vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass vor allem der Tensor-SoC den Unterschied macht und die Pixel-Verkaufszahlen pushen sollen. Aber das ist nur einer der Gründe für ein noch höher erwartetes Wachstum.

Die Marktforscher von Counterpoint erwarten für Google Pixel in diesem Jahr ein Wachstum von 19 Prozent – nach vorherigen Prognosen von nur 13 Prozent. Es wäre für Google Pixel das größte Wachstum seit jeher und würde die Verkaufszahlen um einige Millionen nach oben drücken. Aber nicht nur für die eigene Historie wären das beeindruckende Zahlen, sondern auch im Gesamtmarkt: Keine andere Smartphone – oder SoC-Marke soll ein solch großes Wachstum hinlegen können.

Als Gründe gibt man neben dem eigenen SoC an, dass sich Google zunehmend auf den globalen Markt konzentriert, während man in den ersten Jahren hauptsächlich in den USA und Japan sehr große Erfolge mit zweistelligen Marktanteilen feiern konnte. Diese Märkte bleiben stabil und auch in vielen weiteren Regionen – allen voran im europäischen Raum – wird Google Pixel immer populärer. Der KI-Fokus mit den starken Gemini-Funktionen soll das Ganze zusätzlich anschieben.

Ich denke, Google ist mit den Pixel-Smartphones auf dem bestmöglichen Weg und hat tatsächlich, was vor einigen Jahren noch belächelt wurde, das Potenzial, die ganz großen Hersteller zu überrunden. Viele kleinere Marken hat man bereits hinter sich gelassen und ist global in den Top5 angekommen. Dort warten nur noch Samsung, Apple und Xiaomi.

