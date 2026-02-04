Google Quartalszahlen 4/2025: Alphabet Inc steigert Umsatz und Gewinn erheblich – wieder starke Zahlen

Der Mutterkonzern von Google, die Alphabet Inc hat vor wenigen Minuten nach den üblichen drei Monaten mal wieder die Bücher geöffnet und den Quartalsbericht veröffentlicht. Die Zahlen für das 4. Quartal 2025 könnten kaum besser sein, denn man konnte sowohl beim Umsatz als auch Gewinn erheblich zulegen. Erneut liegen die Zuwachsraten bei 20 Prozent und mehr.



Der Umsatz der Google-Mutter Alphabet lag im 4. Quartal 2025 bei 113,8 Milliarden Dollar und ist damit im Vergleich zum 4. Quartal 2024 (96,49 Milliarden Dollar) um ganze 18 Prozent gestiegen – nach einem Wachstum von 12 Prozent im Vorjahr. Es ist das erste vierte Quartal, in der das Unternehmen mehr als 100 Milliarden Dollar umsetzt! Unter dem Strich wurde ein Gewinn von 34,46 Milliarden Dollar erwirtschaftet, der um ganze 8,1 Milliarden Dollar höher als im Vorjahr ausgefallen ist.

It was a tremendous quarter for Alphabet and annual revenues exceeded $400 billion for the first time. The launch of Gemini 3 was a major milestone and we have great momentum. Our first party models, like Gemini, now process over 10 billion tokens per minute via direct API use by our customers, and the Gemini App has grown to over 750 million monthly active users. Search saw more usage than ever before, with AI continuing to drive an expansionary moment.

Die Alphabet-Unternehmen

Aber wie setzen sich die Zahlen genau zusammen? Google steuert 95,86 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, Google Cloud spült 17,66 Milliarden Dollar in die Kassen und alle anderen Alphabet-Unternehmen konnten gerade einmal vergleichsweise bescheidene 370 Millionen Dollar in die Kasse legen. Google konnte einen Gewinn von 40,1 Milliarden Dollar einstreichen, während Google Cloud einen Gewinn in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar ausweisen konnte – nach 2,01 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die anderen Alphabet-Unternehmen haben 3,67 Milliarden Dollar verbrannt (in nur drei Monaten!).

Alphabet besteht aus sehr viel mehr Unternehmen als nur Google (hier findet ihr eine Übersicht aller Alphabet-Unternehmen) die vor allem auf langfristige Wetten und Zukunftstechnologien setzen. Daraus sollen in den nächsten Jahren neue Umsatzträger werden, denn viele Entwicklungen gehen in die richtige Richtung – wann sie aber nennenswerte Umsätze erwirtschaften, lässt sich kaum prognostizieren.









We continue to drive strong growth across the business. YouTube’s annual revenues surpassed $60 billion across ads and subscriptions; we now have over 325 million paid subscriptions across consumer services, led by strong adoption for Google One and YouTube Premium. And Google Cloud ended 2025 at an annual run rate of over $70 billion, representing a wide breadth of customers, driven by demand for AI products. We’re seeing our AI investments and infrastructure drive revenue and growth across the board. To meet customer demand and capitalize on the growing opportunities we have ahead of us, our 2026 CapEx investments are anticipated to be in the range of $175 to $185 billion.

Die Google-Umsätze

Das Google-Werbegeschäft trug 82,28 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, YouTube davon 11,3 Milliarden Dollar. Google Cloud 17,64 Milliarden Dollar und alle anderen Google-Bereiche (die als „Google subscriptions, platforms and devices“ geführt werden) noch einmal 13,57 Milliarden Dollar. Letzter Bereich, der unter anderem die Hardware-Verkäufe (Pixel) und die Play Store-Umsätze enthält, ist innerhalb eines Jahres um ganze 2 Milliarden Dollar gewachsen. Die Abhängigkeit vom Werbegeschäft ist erneut geschrumpft, wenn auch nach wie vor sehr groß.

Von den 82,28 Milliarden Dollar Werbe-Umsatz wurden 74,4 Milliarden Dollar auf Google-Seiten (früher AdWords) generiert, während die vielen AdSense-Partner nur 7,8 Milliarden Dollar in Googles Kassen gespült haben. Auf YouTube entfallen 11,3 Milliarden Dollar. Die Traffic Acquisition Costs (TAC) liegen nun bei 16,59 Milliarden Dollar und sind gegenüber dem Vorjahr um ganze 1,7 Milliarden Dollar gestiegen. Man kann insgesamt sagen, bei Google läuft es trotz Einbußen weiterhin rund, beim Rest von Alphabet hingegen immer noch nicht und das wird wohl noch sehr lange so bleiben.

Mit Stichtag 31. Dezember 2025 arbeiteten 190.820 Mitarbeiter bei Alphabet. In Larry Pages und Sundar Pichais Geldspeicher liegen mittlerweile 126 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und das gesamte Unternehmen bewertet sein Inventar aktuell mit einer Summe von 595 Milliarden Dollar.

