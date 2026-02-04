Aluminium OS: Googles neues Desktop-Betriebssystem startet in diesem Jahr – breite Verfügbarkeit ab 2028

Google wird schon bald das neue Betriebssystem Aluminium OS vorstellen, das in den letzten Wochen immer wieder in Form von Details, ersten Spezifikationen und sogar Screenshots durchgesickert ist. Jetzt gibt es neue Informationen zum Start des Desktop-Betriebssystems, die je nach Interpretation für enttäuschte Gesichter sorgen könnten. Denn der Start in diesem Jahr passiert wohl mit angezogener Handbremse.



Rund um das kommende Desktop-Betriebssystem Aluminium OS gibt es zwar einige Informationen, doch in puncto Release tappen wir nach wie vor im Dunkeln. Jetzt gibt es neue Informationen aus erster Hand, die das bisher bekannte bestätigen und weitere Klarheit darüber bringen können, wie es in den nächsten Monaten und Jahren mit dem neuen Betriebssystem weitergeht. Die Informationen stammen aus veröffentlichten Gerichtsunterlagen von September 2025, in denen Google-Vertreter über Aluminium OS aussagten.

Aluminium OS kommt 2026 – aber nicht für alle

Laut den Aussagen ist das Ziel für Aluminium OS der Release im Jahr 2026. Mit einer breiten Verfügbarkeit rechnet man bei Google allerdings nicht vor 2028. Man spricht davon, dass 2026 das „goal“ und 2028 das „full arrival“ ist. Was das im Klartext bedeutet, geht allerdings nicht aus den Unterlagen hervor und kann nur spekuliert werden. Man könnte darauf tippen, dass das Betriebssystem in diesem Jahr für interessierte Nutzer zum Download freigegeben wird, aber erst 2028 auf die Chromebooks ausgerollt wird.

Dem Gegenüber stehen die kommenden Android-PCs, die wir für dieses Jahr erwarten und von Google auch schon mehrfach bestätigt worden sind. Diese sollen mit einem Android-Desktop starten, bei dem es sich NICHT um Aluminium OS handelt. Es sind zwei völlig verschiedene Produkte, wobei Aluminium OS zunächst hauptsächlich auf Chromebooks abzielt. Bis spätestens 2034 will man Aluminium OS auf alle Chromebooks gebracht und das Betriebssystem ChromeOS eingestellt haben.

Dieser Bericht passt zu meiner vor wenigen Tagen hier im Blog veröffentlichten Vermutung, dass Aluminium OS ein Google-Aufsatz für Android-Desktop ist. Also eine erweiterte Version mit tiefer Google-Anbindung und natürlich auch Gemini im Herzen – wie man es mehrfach bereits betont hat. Ich denke, dass wir spätestens im Mai zur Google I/O umfangreichere Informationen zu Aluminium OS und dessen Zeitplan erhalten.

» Pixel Tablet: Google spendiert längere Updates für alle Nutzer – wird jetzt fünf Jahre mit Updates versorgt

[The Verge]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.