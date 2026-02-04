Pixel Update: Das Februar-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserung auf die Smartphones

Der kurze Monat Februar hat auch für die Pixel-Smartphones begonnen und hat gestern Abend auch noch das Pixel-Update für den zweiten Monat des Jahres hervorgebracht. Dieses baut auf dem bereits kurz zuvor veröffentlichten Android-Sicherheitsupdate auf und nimmt sich offenbar auch an dessen Umfang ein Beispiel. Zum ersten Mal überhaupt enthält das Update nur eine einzige Verbesserung.



Nachdem Google gestern Abend das Android-Sicherheitsupdate für Februar 2026 veröffentlicht hat, wurde kurz danach mit dem Pixel-Update für diesen Monat nachgelegt. Das baut auf dem Android-Update auf und bringt üblicherweise die darin aufgelisteten Verbesserungen und Fixes auch auf die Pixel-Smartphones. Doch das Android-Update war in diesem Monat völlig leer und offenbar hatte auch das Pixel-Team diesmal nicht viel nachzulegen.

In puncto Sicherheitslücken gibt es auf den Pixel-Smartphones lediglich einen einzigen Bug im VPU-Treiber mit dem Schweregrad Hoch. Das war auch schon alles, sowohl in puncto Sicherheit als auch funktionell. Denn zwar wurde ein funktionelles Pixel-Bulletin veröffentlicht, doch dieses enthält keine einzige Verbesserung. Das gab es tatsächlich noch nie in der Pixel-Geschichte, das man praktisch ein Null-Update fährt. Ob das etwas mit den geänderten Android-Updates zu tun hat oder es andere Gründe gibt, wissen wir nicht.

Gut möglich, dass es intern derzeit einige Probleme rund um die Pixel-Smartphones gibt. Das Januar-Update hat für große Probleme gesorgt und erst in der vergangenen Woche wurde ein zweites Pixel Januar-Update veröffentlicht. Gut möglich, dass dies das falsche Februar-Update gewesen ist, das aber natürlich auch keine zusätzlichen funktionellen Verbesserungen im Gepäck hatte. Und damit verpufft auch die Hoffnung auf ein Pixel Feature Drop.

Ich denke, dass wir im März eine sehr große Runde erwarten dürfen, sowohl bei Android als auch Pixel.

