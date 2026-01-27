Pixel-Smartphones: Januar-Update bringt wohl größere Probleme – Berichte über WLAN, Bluetooth und Kamera

Google hat vor wenigen Tagen das aktuelle Pixel Update veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Verbesserungen auf die Pixel-Smartphones gebracht hat. Doch das Januar-Update scheint auch negative Auswirkungen zu haben, denn schon seit einigen Tagen berichten Nutzer davon, dass die kabellosen Verbindungen eher holprig bis gar nicht nutzbar sind.



Vor genau zwei Wochen hat Google das Pixel Update für Januar veröffentlicht, mit dem ein Schwung von Problemen behoben worden ist, die zuvor aufgetreten sind. Doch offenbar brachte das Update auch neue Probleme, die noch eine Kategorie darüberliegen und Probleme mit den kabellosen Verbindungen Bluetooth und WLAN verursachen. In einigen Fällen soll auch die Kamera Aussetzer haben.

Immer mehr Nutzer berichten in diesen Tagen, dass sich WLAN auf den Smartphones überhaupt nicht aktivieren lässt. Tut man es, erscheint zwar die Information über die Aktivierung, doch es kann weder eine Verbindung aufgebaut noch nach neuen Netzwerken gesucht werden. Ebenso verhält es sich mit Bluetooth, dass sich nicht aktivieren lässt, nicht nach Geräten suchen und natürlich auch nicht empfangen oder senden lässt. Auch bestehende kabellose Verbindungen zu Kopfhörern oder anderen Geräten sind nicht nutzbar.

Einige andere Benutzer berichten außerdem davon, dass die Kamera nicht richtig funktioniert. Hier scheint das Problem eher zu sein, dass eine der verbauten Kameras nicht funktioniert, während die anderen wie gewohnt nutzbar sind – was schlussendlich den Funktionsumfang und die Qualität einschränkt.

Die Berichte sind mittlerweile recht zahlreich in den Google-Foren oder auch bei Reddit zu finden. Es sind nicht alle Nutzer betroffen, aber es sind auch keine Einzelfälle. Berichte gibt es von der achten bis zehnten Pixel-Generation – erneut allerdings mit Schwerpunkt auf den Pixel 10-Geräten. Google hat sich bisher nicht geäußert und dürfte die Probleme hoffentlich nächste Woche mit dem Februar-Update angehen.

» Chromebooks: Google verschenkt Geräte an Schulen, um Kinder als zukünftige Nutzer zu gewinnen (Bericht)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-24 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.