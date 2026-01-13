Pixel Update: Das Januar-Update ist endlich da – Google bringt wichtige Verbesserungen auf die Smartphones

Wir nähern uns der Mitte des ersten Monats des Jahres und jetzt hat Google endlich das Pixel Update für Januar 2026 veröffentlicht, auf das die Nutzer gut eine Woche lang warten mussten. Das Update bringt wie gewohnt eine ganze Reihe von Verbesserungen auf die Smartphones, behebt einige wichtige Probleme sowie bestehende Sicherheitslücken. Wir zeigen euch, was im ersten großen Update des Jahres steckt.



Google hat gestern am späten Abend das neue Pixel Update für Januar 2026 veröffentlicht und startet damit endlich auch für die Pixel-Smartphones in das neue Jahr. Eine ganze Woche nach dem Android-Sicherheitsupdate für den Monat Januar legt man jetzt bei der eigenen Smartphone-Serie nach: Das Paket bringt den wichtigen Patch aus dem Sicherheitsupdate auf die Geräte, einen weiteren Pixel-spezifischen Bugfix sowie einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen für viele Smartphones.

In diesem Monat fällt das Update erwartungsgemäß nicht ganz so groß aus, hält aber dennoch Lösungen für Probleme bereit, die den Nutzern sicherlich wichtig sind: So konnte es bei Webex-Anrufen zuletzt zu störenden Geräuschen kommen und bei einigen Geräten ist der Akkuverbrauch unter gewissen Umständen durch die Decke gegangen – beides wird nun behoben. Im Paket befinden sich auch Fixes für ein mögliches flackerndes Display, für störende Linien auf HDR-Fotos in Adobe Lightroom sowie Performance-Verbesserungen für die GPU.

Zuletzt enthält das Update noch einen Fix für einen plötzlich Touchscreen-Stopp sowie eine Absturzschleife der Wallpaper-App. Natürlich ist auch der Dolby-Fix aus dem Android-Sicherheitsupdate Januar 2026 enthalten. Der Rollout auf die Pixel-Smartphones hat gestern Abend begonnen und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen. Hier alle Verbesserungen und deren Anwendbarkeit in der Übersicht:









Pixel Update für Januar 2026:

Audio Fix for noisy ringback tones experienced during Webex calls under certain conditions*[1] Battery & Charging Fix for issue with battery draining in certain conditions*[2] Display & Graphics Fix for issue with AOD flickering under certain conditions*[3]

Fix for noisy lines flashing on the screen when editing HDR photos in the Adobe Lightroom app under certain conditions*[3]

General improvements for GPU performance in certain conditions*[3] Touch Fix for issue with touchscreen randomly stops working in certain conditions*[3] User Interface Fix for an issue where deleting a Live Universe wallpaper could occasionally cause the Wallpaper and style app to become unusable until the device is rebooted*[1] Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific. *[1] Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

*[2] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

*[3] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

Mit dem Januar-Update für die Pixel-Smartphones sollte der erste Monat des Jahres vollzählig sein, weitere Aktualisierungen sind erst wieder im Februar zu erwarten. Allerdings stehen noch die Android 16 QPR3 Beta 3 sowie die erste Android 17 Developer Preview auf der Todo-Liste. Ob und wann diese in diesem Monat starten, lässt sich kaum prognostizieren.

