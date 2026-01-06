Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Januar-Update ist jetzt da

Es hat die erste volle Woche des Monats und diesmal auch des Jahres begonnen – bereits gestern – und jetzt hat Google wie erwartete das neue Android-Sicherheitsupdate für den Monat Januar veröffentlicht. Wie wir es erwartet hatten, fällt es in diesem Monat wieder sehr übersichtlich aus, aber tatsächlich enthält es auch einen Fix für eine kritische Sicherheitslücke, die kürzlich entdeckt worden ist. Pixel-Nutzer dürfen noch wenig weiterfiebern.



Google veröffentlicht stets zu Beginn der ersten vollen Woche eines Monats das Android-Sicherheitsupdate – mal am Montag, mal am Dienstag. Über viele Jahre war es monatlich vollgepackt mit Bugfixes, doch mit dem kürzlich angekündigten neuen Update-System hat sich das geändert. Jetzt gibt es nur noch alle drei Monate den Rundumschlag, während es in den monatlichen Updates nur noch die Bugfixes gibt, die von Google als kritisch oder schwerwiegend eingestuft werden. Das hatte im Oktober 2025 erstmals – und biser einmalig – dazu geführt, dass ein Update vollkommen leer gewesen ist.

In diesem Monat sieht es anders aus, denn es gibt wieder einen Bugfix – mit Betonung auf EINEN. Nach wie vor greift das neue System, das diesmal durch eine Lücke eines externen Anbieters mit einem Fix gefüllt wird. Die Sicherheitslücke hat den Status „Kritisch“ für die Unterkomponente DD+ und soll wohl auch schon aktiv ausgenutzt worden sein. Google hält sich mit Informationen zurück und verweist stattdessen auf Dolby, das auch die Einstufung übernommen hat.

Diese Sicherheitslücke betrifft Dolby-Komponenten. Weitere Informationen sind direkt von Dolby erhältlich. Die Schweregradeinstufung dieses Problems wird direkt von Dolby vorgenommen.

Zusätzlich hat Google das bereits bekannte lange Dokument mit Erklärungen veröffentlicht, das aber für Smartphone-Nutzer schlussendlich keine Relevanz hat. Erst für den Monat März erwarten wir ein sehr großes Update, vielleicht mit einer dreistelligen Anzahl an behobenen Problemen.

Update für die Pixel-Smartphones?

Das Pixel-Update für den Monat Januar lässt noch auf sich warten und dürfte damit wohl erst im Laufe der nächsten Tage veröffentlicht werden. Vielleicht schon morgen Vormittag, vielleicht aber auch erst mit einer etwas längeren Verzögerung. Aktuell gibt es Berichte über mögliche Stolpersteine bei den System Updates für die Pixel-Smartphones.

Sobald Google das Januar-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, werdet ihr es hier im Blog natürlich als Erstes erfahren. Schaut also immer mal wieder vorbei. Sollte Google dauerhaft bei dem neuen Update-System bleiben, könnte es langfristig gar darauf hinauslaufen, dass nur die Pixel-Smartphones wirklich sicher und aktuell sind. Währenddessen sind alle anderen Geräte ganz bewusst – und unnötig (!) – mit offenen Sicherheitslücken unterwegs. Auch wenn sie nicht als kritisch eingestuft werden, tut jede offene Lücke weh.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Januar 2026 | Pixel Security Bulletin Januar 2026

