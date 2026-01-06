Android: Das Google-Icon wächst – neues Logo auf dem Homescreen ist jetzt größer als zuvor (Screenshots)

Man kann sicherlich nicht behaupten, dass Google im Betriebssystem Android unterrepräsentiert ist, denn es gibt zahlreiche vorinstallierte Apps, die dominierende Suchleiste auf dem Homescreen und vieles mehr. Dennoch will man den eigenen sichtbaren Fußabdruck noch einmal vergrößern: Eines der ersten Updates des Jahres sorgt dafür, dass das Google-Icon auf dem Homescreen wächst.



Die Google-App gehört sowohl im direkten Aufruf als auch über die Verwendung per Suchleiste, Discover Feed und anderen Aktivitäten zu den meistgenutzten Android-Apps überhaupt. Daher ist die App auf den Homescreens vieler Nutzer präsent, die vielleicht in diesen Tagen eine Veränderung bemerken. Man kennt das: Man sieht, dass etwas anders ist, kann es aber nicht genau beschreiben. Genau ein solches Update gibt es in diesen Tagen für die Google-App.

Die in diesen Tagen für viele Nutzer in der Beta 17.0 ausgerollte neue Version vergrößert das Google-Logo auf dem Homescreen. Im direkten Vergleich könnt ihr auf obigen Screenshots sehen, dass der Durchmesser des Logos um einige Pixel gewachsen ist. In absoluten Zahlen dürfte es nicht viele Pixel sein, doch der Umfang und Inhalt geht schon deutlicher nach oben, sodass die Änderung sichtbar wird.

Es ist nur ein Detail aus der Grafikabteilung des Unternehmens, aber es darf als Botschaft verstanden werden, die Dominanz unter Android in den nächsten Monaten weiter ausbauen zu wollen. Erst seit wenigen Monaten zeigt sich überhaupt das neue Google-G mit Farbverlauf, das das über viele Jahre genutzte Logo mit den vier abgestuften Farbvierteln ersetzt hat. Über den praktischen Grund der Vergrößerung darf gerätselt werden.

Gut möglich, dass auch die Logos anderer Google-Apps in den nächsten Wochen wachsen werden, denn die von Android eingeblendete Umrandung scheint nicht mehr ganz so relevant zu sein. Zuletzt wurden die dominierenden Formen des Material Designs zurückgefahren und man setzt wieder auf einfachere Formen wie den Kreis oder das Quadrat.

