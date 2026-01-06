Pixel-Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones, Pixel 9a, Pixel Watch & Buds

In den ersten Tagen des Jahres gibt es wieder sehr gute Pixel-Angebote im Google Store bei Amazon, die sich durchaus sehen lassen können: Die Preise für die aktuellen Top-Smartphones sind schon zum Jahresstart sehr niedrig, sodass ihr jetzt sowohl bei den Pixel-Smartphones als auch der Vorgeneration sowie im erweiterten Portfolio zuschlagen könnt. Schaut euch die Angebote einmal an!



Es ist die erste volle Woche des Jahres und für einen guten Einstand gibt es jetzt wieder starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon, die ihr sicherlich nicht verpassen wollt: Google und Amazaon haben nochmal an der Preisschraube gedreht und sowohl die aktuelle Pixel-Generation als auch die Vorgänger deutlich rabattiert im Angebot. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung der besten Aktionen.

Starke Pixel 10-Aktionen

Ohne Frage das Top-Angebot sind derzeit die 17 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro. Auch wenn es prozentual höhere Rabatte für die anderen Geräte gibt, ist das Pro-Gerät damit erstmals ganz knapp am dreistelligen Verkaufspreis vorbeigeschrammt – das kommt so schnell vielleicht nicht wieder. Außerdem gibt es das Pixel 10 Pro XL mit 18 Prozent Rabatt – ebenfalls zum Kampfpreis. Möchtet ihr zum Grundmodell greifen, ist die prozentuale Ersparnis besonders hoch, denn jetzt gibt es 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 10. Je nach Austattung und Auswahl können die Rabatte auch höher ausfallen, zum Teil gibt es Gratis-Produkte dazu und in jedem Fall noch 60 Tage Audible gratis.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

Pixel 9 und Pixel 9a Aktionen

Wer zur Vorgeneration greifen möchte, was gerade bei den Pixel-Smartphones eine gute Idee sein kann, hat keine schlechte Idee gehabt: Die Smartphones werden noch weit über fünf Jahre mit allen Updates versorgt und sind jetzt sehr günstig zu bekommen: Es gibt 10 Prozent Rabatt auf das Pixel 9 oder gar 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a! Für alle Smartphones gibt es zusätzlich noch 60 Tage Audible gratis sowie mögliche Gratis-Produkte.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Wer schon in der Pixel-Welt unterwegs ist, könnte sich auch für die smarten Kopfhörer interessieren, die aktuell ebenfalls in Aktion zu haben sind: Jetzt gibt es ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a. Das sind fast schon Standard-Aktionen, die sich offenbar großer Beliebtheit erfreuen. Für den passenden Audiogenuss gibt es noch 60 Tage Audible gratis.

Hohe Rabatte auf Pixel Watch

Wer auch noch zu einer Pixel Watch greifen möchte, kann jetzt das Angebot auf die Pixel Watch 3 nutzen: Aktuell gibt es im Google Store die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt. Klickt euch einmal durch die Varianten und Größen, denn je nach Kombination unterscheiden sich Verfügbarkeit und die Höhe der Rabatte.

Amazon-Abos gratis

Wer sowieso bei Amazon unterwegs ist, könnte auch noch die starken Gratis-Aktionen auf die Abos mitnehmen, mit denen ihr eure Kopfhörer und euer Smartphone bespielen könnt. Hier eine schnelle Übersicht:

