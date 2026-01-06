Android XR & Gemini: Google zeigt überdimensionalen Bugdroid in der XR-Welt – Sphere in Las Vegas (Video)

Google hat rund um das Betriebssystem Android XR und dessen verbundene Plattform sowie Geräte große Pläne für dieses Jahr – das ist schon seit längerer Zeit bekannt. Jetzt stimmt man sich auf den kommenden Anlauf ein und stellt die CES in Las Vegas im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten der Plattform: Die Sphere zeigt ein überdimensionales Gemini on Android XR.



Es gibt einige Google-Schwerpunkte für das Jahr 2026, wobei die virtuellen Welten rund um Android XR, die Smart Glasses und natürlich die darin integrierte Gemini-Unterstützung einer davon sind. Schon zum Beginn des Jahres will man diesen Fokus unterstreichen, auch wenn man offenbar gar nichts Greifbares hat, das auf der Techmesse CES in Las Vegas gezeigt werden kann. Stattdessen gibt es überdimensionale Werbespots auf der Las Vegas-Sphere.

Obiges Video hat Google vor einigen Stunden veröffentlicht und dazu geschrieben, dass man schon jetzt typisch-amerikanisch „excited“ auf die Neuerungen der Android XR-Plattform ist, die man schon bald präsentieren will. Aktuell hat man also noch nichts zum Vorzeigen, sondern verweist auf die Neuerungen der vor einigen Wochen abgehaltenen Android Show | XR Edition. Wir haben natürlich hier im Blog ausführlich darüber berichtet.

Jetzt bringt man Android XR in die Skyline von Las Vegas und verwandelt die Außenfassade von Sphere in ein immersives Portal der Fantasie. Besucher können erleben, wie der Android-Bot die Möglichkeiten eines Android-XR-Headsets entdeckt: Er schwebt durchs Weltall, malt in der Luft, erhält Hilfe beim Spielen und vieles mehr. Wohl ein atemberaubender Einblick in die Art und Weise, wie Gemini das Seh-, Entdeckungs- und Kreativerlebnis in XR revolutioniert.

Wer sich für die Las Vegas Sphere begeistern kann, könnte auch auf die vergangenen Google-Nutzungen zurückblicken, denn man hat schon häufig dort geworben – von Android über Chrome bis Cloud und natürlich auch Gemini. Schaut einfach mal in unserem Artikel zur Sphere-Nutzung der Google-Dienste vorbei. Mit Android XR ist die Galerie jetzt wieder um einen Eintrag reicher.

