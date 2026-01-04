Gemini, Smart Glasses, Desktop, Pixel: Das sind Googles Schwerpunkte 2026 – vier neue ‚Must-Win-Battles‘

Wir haben euch gleich zum Einstieg in das Jahr die neuen Google-Produkte für 2026 gezeigt, die das Unternehmen in den kommenden Monaten vorstellen wird. Sowohl in der Auflistung als auch aus den aktuellen Projekten zeichnen sich eine Reihe von Schwerpunkten ab, die uns diesem Jahr beschäftigen werden. Aus Consumer-Sicht kann man die Google-Schwerpunkte für das Jahr 2026 auf vier Bereiche eingrenzen.



Google ist immer wieder für Überraschungen gut, stellt immer wieder unerwartete Produkte vor, lenkt Plattformen in neue Richtungen oder nimmt Strategiewechsel vor – das ist allen langjährigen Nutzern und Beobachtern bekannt. Doch es gibt auch eine Reihe von Projekten, an denen allein aufgrund ihrer Bedeutung sowie den massiven Investitionen kaum zu rütteln ist und die uns im Jahr 2026 sicherlich beschäftigen werden.

Gemini / KI

Wer Google sagt, muss auch KI sagen. Die letzten zwei Jahre standen bei Google absolut im Zeichen der Künstlichen Intelligenz mit Schwerpunkt auf Gemini. Im gesamten vergangenen Jahr verging kaum ein Tag, an dem hier im Blog nicht über eine Gemini-Neuerung berichtet werden konnte – schaut nur mal in unsere umfangreichen Gemini-Updates herein. Es ist zu erwarten, dass das im Jahr 2026 genauso weitergeht und sich sogar noch einmal steigert.

2025 war für Google ein Jahr des Aufbaus. Man hat Gemini auf alle erdenklichen Plattformen gebracht, viele neue Produkte gestartet und auch mit vielen Innovationen vorgelegt – gefühlt hat man OpenAI längst überholt. 2026 wird es darum gehen, diesen Vorsprung auszubauen, innovativ voranzuschreiten, die Produkte zu etablieren, viele Nutzer zu gewinnen und neue Gelddruckmaschinen zu formen. Der goldene Weg zu Googles KI-Dominanz ist vorgezeichnet. Auch das erwartete platzen der KI-Blase wird Google dominieren lassen. Mutmaßlich.









Angriff auf den Desktop

Über viele Jahre hat Google den Desktop als Plattform stiefmütterlich behandelt, doch in diesem Jahr greift man mit voller Power an: ChromeOS wird eingestellt, es gibt drei Android-Varianten für den Desktop, wir erwarten gar ein Pixel Laptop und eine starke Konzentration von Android auf plattformübergreifende Funktionen und Desktop-Innovationen. Sollte alles gelingen, das sich derzeit in Entwicklung befindet, könnte es für Microsoft Windows im Jahr 2026 ungemütlich und in weiterer Folge auch gefährlich werden.

Smart Glasses / Smart Home

Android und Pixel werden nicht nur den Sprung auf den Desktop wagen, sondern auch auf Smart Glasses und das Smart Home. Google hat bereits Android XR vorgestellt, wird in diesem Jahr drei neue Android XR Smart Glasses mit vielen Partnern auf den Markt bringen und will den virtuellen Welten endlich zum Durchbruch verhelfen. Die Chancen darauf stehen dank der abgestuften Brille-Varianten gar nicht schlecht.

Nicht ganz verwandt, aber dennoch ähnlich ambitioniert, ist der erneute Einstieg in das Smart Home. Schon im Herbst letzten Jahres hieß es, dass das neue Gemini for Home nur der Beginn einer ganz großen Offensive sein wird und parallel dazu wurde schon ein Smart Speaker vorgestellt sowie ein Smart Display in Aussicht gestellt.

—

Auch 2026 wird wieder eine Google-Wundertüte werden und wir dürfen gespannt sein, was da noch so alles kommt. Eine Übersicht über aller erwarteten Produkte findet ihr im folgenden Artikel:

