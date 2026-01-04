Für viele Nutzer dürfte das Google-Konto zu den wichtigsten digitalen Identitäten zählen, sodass ein Verlust in vielerlei Hinsicht schmerzhaft werden kann. Das weiß man natürlich auch bei Google und unternimmt viele Anstrengungen, um die Sicherheit soweit wie möglich zu gewährleisten. Aber auch die Nutzer sollten sich Gedanken machen und einige wichtige Schritte befolgen.



Das Google-Konto enthält sicherlich bei vielen Nutzern wichtige Daten von den E-Mails über die Fotos bis zu Dokumenten, aber auch vermeintlich simple Dinge wie Kontakte, Passwortsammlungen oder Bookmarks. Es kann Kreditkartendaten enthalten, Adressen und gekaufte Inhalte. Außerdem ist es der Schlüssel zum Android-Smartphone, zu Google Chrome und unzähligen weiteren Produkten. Kurz gesagt: Man sollte gut darauf achten.

Google hat sich im Laufe von zweieinhalb Jahrzehnten sicherlich das Vertrauen erworben, das es verdient. Noch nie gab es ein ernsthaftes Datenleck, an dem das Unternehmen die Schuld trug. Es sind keine eindeutigen Fälle bekannt, in denen Daten unwiederbringlich verschwunden sind – und das bei mehreren Milliarden Nutzern. Allerdings gibt es unzählige Horrorgeschichten im Web, nach denen Nutzer plötzlich den Zugang verloren haben und nicht mehr an ihre Daten kommen, keine Geräte und keine Dienste nutzen können.

Um die Sicherheit des Kontos soweit wie nur möglich zu erhöhen, muss aber nicht nur Google hinter den Kulissen aktiv werden – was es immer wieder tut – sondern auch die Nutzer selbst. Mit den unten aufgelisteten Maßnahmen, die zur Einrichtung nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, könnt ihr die Sicherheit ganz enorm steigern und dafür sorgen, dass Angreifer keine Chance haben und ihr euch selbst nicht aussperrt.









Bestätigung in zwei Schritten einrichten

Die Bestätigung in zwei Schritten (2FA) hat sich mittlerweile bei vielen Diensten etabliert und auch die allermeisten Google-Nutzer setzen darauf. Solltet ihr noch nicht dazugehören, richtet sie auf jeden Fall ein. 2FA bedeutet, dass für den Login in das Konto nicht nur die Kombination aus Benutzername und Passwort notwendig ist, sondern der Login bei Unklarheiten auf einem weiteren Gerät bestätigt werden muss – meist auf dem Smartphone.

» So richtet ihr Googles Bestätigung in zwei Schritten ein + FAQ

Notfall-Codes für den Login

Habt ihr die 2FA bereits eingerichtet und macht euch darüber Gedanken, wie der Login bei Verlust des Smartphones funktioniert? Sehr gut! Denn um euch nicht selbst auszusperren, müsst ihr euch natürlich vorher proaktiv kümmern und Auswege schaffen. Google bietet die Backup-Codes an, mit denen ihr euch auch ohne zweites Gerät einmalig einloggen könnt. Diese Codes solltet ihr im besten Fall ausdrucken und an sicherer Stelle verwahren. Natürlich nicht als Dokument im Google Drive 🙂

» So bekommt ihr die Backup-Codes für den Google-Login

Notfallkontakt für die Wiederherstellung einrichten

Wenn alle Stricke reißen und ihr den Zugriff auf euer Konto verloren habt, müsst ihr es auf aufwendigem Weg und mit langen Wartezeiten sowie hohen Datenanforderungen seitens Google wiederherstellen. Doch das muss gar nicht sein, denn seit einigen Wochen gibt es den „Kontakt zur Kontowiederherstellung“. Dabei handelt es sich um eine oder mehrere vertrauenswürdige Personen, die ihr vorab festlegen müsst, die eure Identität auf Knopfdruck bestätigen können. Diese erhalten keinerlei Zugriff auf eure Daten, sondern dienen lediglich als digitale Zeugen.

» So könnt ihr den Notfallkontakt zur Kontowiederherstellung einrichten

