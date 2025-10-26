Für viele Menschen dürfte das eigene Google-Konto heilig sein, denn es enthält massenhaft Daten und ist oftmals der Schlüssel zu vielen Onlinediensten oder gar zum Großteil des digitalen Lebens. Um den Zugriff auf das Konto möglichst niemals zu verlieren, hat Google jetzt eine neue Funktion eingeführt, die ihr nutzen solltet: Die Einrichtung eines Recovery-Kontakts zur einfachen Kontowiederherstellung.



Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um das eigene Google-Konto zu schützen – allen voran natürlich mit einem starken Passwort, der Nutzung von Passkeys sowie der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mit diesen Schritten sollten Angreifer im Normalfall keine Chance zum Login haben. Umgekehrt ist es allerdings so, dass diese Hürden natürlich auch für euch selbst gelten und beim Login überwunden werden wollen. Wer sein Passwort vergessen hat, hat ein Problem. Wer sein Smartphone verliert, hat aus Google-Konto-Sicht sogar noch ein sehr viel größeres Problem.

Google bietet diverse Möglichkeiten zur Kontowiederherstellung, doch ohne das als zweiter Faktor eingerichtete Smartphone wird es schwierig. Zwar gibt es auch manuelle Prozesse, doch diese sind nervenaufreibend, führen bei kleinsten Zweifel nicht zum Erfolg oder können auch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Um sich das zu ersparen und die Kontowiederherstellung so einfach wie möglich zu gestalten, werden jetzt die neuen Recovery Kontakte eingeführt. Dabei handelt es sich praktisch um einen zweiten Faktor in menschlicher Gestalt.

Die als Recovery-Kontakt hinterlegte Person wird automatisch von Google kontaktiert, wenn ihr euer Konto wiederherstellen möchtet und aus diversen Gründen nicht die bereits beschriebenen Wege gehen könnt. Kann diese Person bestätigen per simpler Formulareingabe bestätigen, dass ihr es wirklich selbst seid, die sich gerade in das Konto einloggen möchten, wird Google diesen Weg freigeben und die Kontowiederherstellung ohne weitere Überprüfung starten.









Wenn Sie Personen, denen Sie vertrauen, als Kontakte für die Kontowiederherstellung hinzufügen, können wir ihnen eine E‑Mail oder Benachrichtigung senden, falls Sie Probleme mit der Anmeldung haben. Genauso können Sie für andere ein Kontakt für die Kontowiederherstellung sein.

Hier könnt ihr den Recovery-Kontakt einrichten

Ihr müsst einfach nur die Seite g.co/recovery-contacts aufrufen und dort die entsprechenden Schritte befolgen. Gebt die E-Mail-Adresse einer Person ein, die ein Google-Konto besitzt, und bestätigt, dass diese Person eingerichtet werden soll. Der Kontakt wird daraufhin kontaktiert, kurz eingewiesen und muss diese Rolle bestätigen. Das war dann schon alles. Es lassen sich auch mehrere Personen einrichten – was sicherlich zu empfehlen ist.

Google betont, dass die Person lediglich den Schlüssel zur Freigabe der Kontowiederherstellung in der Hand hält – nicht mehr und nicht weniger. Die Person kann unter keinen Umständen auf euer Konto zugreifen. Dennoch sollte es natürlich eine Person sein, der man sehr vertraut – denn im Fall der Fälle wird man deren Abnicken benötigen. Die theoretische Gefahr, dass auch das Smartphone dieser Kontaktperson vom selben Dieb entwendet wurde und sich dieser somit Zugang verschaffen kann, muss man akzeptieren bzw. für sehr unrealistisch halten.

Ich denke, dass jeder Google-Nutzer sich einen oder mehrere solcher Kontakte einrichten solltet. Man weiß nie, wann es doch einmal völlig unerwartet zu dieser Situation kommt. Und dann ist es immer besser, vorgesorgt zu haben.

