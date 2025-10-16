Das Google-Konto gehört für viele Menschen seit Jahren zu den wichtigsten Schlüsseln in die digitale Welt – sei es für den Zugang zu den Google-Diensten, zu externen Dienstleistern oder auch zu den genutzten Geräten. Um den Zugang bestmöglich zu schützen und auch beim Zugriffsverlust nicht im Regen zu stehen, führt Google jetzt den Recovery-Kontact ein.



Wer den Zugang zu seinem Google-Konto verliert, hat oftmals ein großes Problem. Sei es durch ein verlorenes Gerät, ein gestohlenes Gerät oder durch ein vergessenes Passwort. Natürlich gibt es eine Reihe von Wiederherstellungsmaßnahmen, doch in einigen Fällen kann man diese nicht oder nur sehr schwer durchlaufen. Eine SMS-Bestätigung ist beispielsweise nicht viel Wert, wenn das Smartphone gestohlen wurde, das als Passkey-Schlüssel und gleichzeitig als Empfänger der Notfall-SMS dient.

Diesem Problem ist man sich auch bei Google bewusst und führt jetzt eine neue Funktion ein, die meiner Meinung nach jeder Nutzer verwenden sollte: Ihr könnt eine vertrauenswürdige Person angeben, die jederzeit digital eure Identität bestätigen und den Zugang zum Google-Konto wieder ermöglichen kann. Hat man selbst keinen Zugriff mehr auf das eigene Konto, kann man diesen Notfallkontakt verwenden, der lediglich eine Anfrage abnicken muss und somit die Tür für das Konto wieder öffnet.

Natürlich muss dieser Recovery-Kontact vorher eingerichtet und bestätigt worden sein, bevor der Zugriff auf das Google-Konto verloren geht. Die Person mit dem Google-Konto wird ausgewählt, bestätigt die eigene Rolle und schon ist die Verbindung geschaffen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die andere Person lediglich als „bestätigender Zeuge“ gesehen werden muss und selbst keinerlei Zugriff auf euer Google-Konto erlangen kann.

Der einzige Anwendungsfall ist es, dass die Person erfährt, dass ihr den Zugang zu eurem Konto verloren habt und eure Identität bestätigt. Abgesehen davon werden keine Informationen ausgetauscht, freigegeben oder Verbindungen hergestellt. Die Person kann das Konto auch nicht infrage stellen oder Ähnliches. Dennoch sollte man natürlich eine Person nehmen, der man vertraut – das versteht sich von selbst.

