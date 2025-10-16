Google Meet: Gemini-KI bringt digitales Make-up – neue Funktion für Videokonferenzen startet (Video)

Viele Menschen verbringen Stunden in Videokonferenzen und können dabei unter anderem bei Google Meet auf eine Reihe von KI-basierten Bildunterstützungen setzen. Jetzt wird eine ganz neue Form der Bildoptimierung ausgerollt, über die sicherlich diskutiert werden kann: Abonnenten können digitales Make-up auftragen und so ihr Aussehen in visuell-natürlicher Form verändern.



Wer wöchentlich mehrere Stunden in Videokonferenzen verbringt, wird sicherlich schon Bekanntschaft mit den KI-Optimierungen gemacht haben, die eine ganze Reihe von Dingen optimieren können. Das beginnt bei der simplen Bildschärfe, geht über die Optimierung des Bildausschnitts bis zum vollständigen Austausch des Hintergrundbilds. Wenn es sich um eine lockere Runde handelt, kann man sich bekanntlich auch Katzenohren aufsetzen lassen, Feuer spucken, in einen Zombie verwandeln und ähnliche Dinge – wir kennen es alle.

Jetzt hat das Team von Google Meet eine ähnlich umfangreiche und aufwendige Anpassung angekündigt, die aber seriöser Natur ist – nämlich das Auftragen von Make-up. Die Nutzerinnen und Nutzer können Make-up auf den Augenlidern auftragen, rund um die Augen, die Form und Farbe der Augenbrauen verändern, Lippenstift auftragen und auch den gesamten Teint leicht bearbeiten. Es gibt viele verschiedene Kombinationen zur Auswahl, die allesamt natürlich wirken sollen.

Laut der Ankündigung soll das Make-up stets natürlich aussehen und auch bei schnellen Bewegungen, Handgriffen ins Gesicht oder mit der klassischen Kaffeetasse vor dem Mund nicht verrutschen. Wie gut das wirklich funktioniert, muss der alltägliche Einsatz zeigen. Weil das vorgeschlagene Make-up eher dezent ist und somit kaum auffällt, dürfte es sicherlich nur den wenigsten auffallen, wenn es sich in Nuancen verändert.

Wir dürfen gespannt sein, was da noch so kommt. Kann man sich bald realistische neue Frisuren verpassen? Können Männer die Rasur digital nachholen oder kann man sich digital gute Laune ins Live-Gesicht zaubern lassen? Ich sehe das eher skeptisch. Der Rollout beginnt ab sofort für alle zahlenden Workspace-Nutzer sowie für Google One-Abonnenten.

[Google Workspace Blog]