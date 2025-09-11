Google Meet & Gemini: Neue Live-Übersetzung startet – KI-Dolmetscher übernimmt auch Stimme und Tonlage

Die Kommunikationsplattform Google Meet erfreut sich immer größerer Beliebtheit, die sowohl auf die tiefen Integrationen in andere Google-Apps als auch die KI als fester Bestandteil der Telefonie zurückzuführen ist. Jetzt wird eine ganz neue Funktion für Nutzer in deutscher Sprache ausgerollt, die jegliche Sprachbarrieren endgültig überwinden soll: Es startet eine Live-Übersetzung.



Was mit Google Translate oder auch auf den neuen Pixel Buds schon seit längerer Zeit möglich ist, kommt jetzt zum Messenger Google Meet. Um die Kommunikation über alle Sprachgrenzen hinweg zu erleichtern, wird jetzt die neue Echtzeit-Sprachübersetzung als Betaversion für alle Nutzer in deutscher und englischer Sprache ausgerollt. Damit sollen die Gespräche noch natürlicher wirken und die „Zusammenarbeit inklusiver“ gestaltet werden.

Die Live-Übersetzung tut das, was man erwarten würde: Die Botschaft der sprechenden Personen wird erkannt, Live übersetzt und mit passender Stimme, Tonlage und sogar Ausdruck wiedergegeben. Das soll so schnell ablaufen, dass es so natürlich wie nur möglich wirkt und die Zuhörer kaum bemerken, dass gar nicht die Person im Bild selbst spricht (zumindest nicht das, was aus den Lautsprechern kommt), sondern eine KI eine Live-Übersetzung vornimmt.

Google hat die notwendige Technologie erstmals vor einigen Monaten auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt, die auf die neuesten Sprachmodelle aus dem Hause Google Deepmind setzen. Man verabschiedet sich für diese Funktion von der bisherigen umständlichen Variante, mehrstufige Übersetzungen durchzuführen, sondern arbeitet direkt auf der Klangebene. Als Ergebnis erhalten die Nutzer eine verzögerungsfreie Übersetzung, die auch Emotionen, Akzent und die Intonation erhält.

Wer das ausprobieren möchte, kann das jetzt in Google Meet in der Beta-Version und mit Besitz eines Google One AI Pro (oder Ultra) Abos tun – derzeit aber nur im Chrome-Browser am Desktop. Zuhörer benötigen das Abo nicht. Zunächst funktioniert das nur mit Deutsch und Englisch, weitere Sprachen sollen schon bald unterstützt werden. Deutsch ist die 5. Sprache, zuvor wurde schon der Weg von Englisch auf Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch sowie jeweils zurück unterstützt.

