YouTube: Neuer Kommentarbereich wird jetzt ausgerollt – neue Struktur für Antworten und Diskussionen

Googles Videoplattform YouTube spendiert sich eine in vielen Bereichen erneuerte Oberfläche, die neben einem ganz neuen Videoplayer auch eine überarbeitete Kommentarsektion mitbringt. Durch eine neue Anordnung der Kommentare sowie eine überarbeitete Struktur und zusätzliche Auswahl soll es noch leichter als bisher werden, Kommentare zu lesen und Diskussionen zu folgen.



Vielleicht läuft es nur in meiner Filterblase so, aber die YouTube-Kommentare haben in den letzten Jahren gefühlt an Qualität gewonnen – sowohl was den Umgangston als auch Diskussionen betrifft. Bei YouTube scheint man Ähnliches beobachtet zu haben und will jetzt die Diskussionen aber auch Einzelmeinungen weiter stärken. Dazu wird ein neues Thread-System ausgerollt, das die Struktur der Darstellungen optimiert.

Das neue Kommentarsystem erinnert recht stark an viele weitere Social Media-Plattformen und soll dafür sorgen, dass auch Diskussionen und Konversationen einfacher zu verfolgen sind. Man spricht davon, dass das Verfolgen von Unterhaltungen erleichtert werden soll, in dem dieses neue strukturierte System für Kommentarantworten eingeführt wird. Dabei geht es darum, das fokussierte Lesen im Antwortbereich zu ermöglichen.

Auf obigem Screenshot könnt ihr das neue Kommentarsystem sehen, das sowohl funktionell als auch visuell zum neuen YouTube-Auftritt passt, der gestern mit dem neuen Player breitflächig ausgerollt wurde. Weitere Schritte sind zu erwarten und es wird auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die KI umfangreich in den Kommentarbereich einziehen wird. Schon vor Monaten hatte man Pläne verkündet, diese von den Nutzern verfassten Inhalte besser auswerten und zusammenfassen zu wollen.

