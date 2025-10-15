YouTube: Neuer Videoplayer wird für alle Plattformen ausgerollt – transparentes Design und neue Funktionen

Rund um die Videoplattform YouTube hat es in den letzten Monaten einige visuelle Anpassungen gegeben und jetzt geht man den nächsten großen Schritt, der einen ganz neuen Player im Gepäck hat. Der neue YouTube Player wurde umfangreich modernisiert, bringt die Elemente an eine neue Position und soll plattformübergreifend einheitlicher aussehen. Aber auch funktionell gibt es Neues.



Wer in diesen Stunden bei YouTube vorbeischaut, vielleicht für das Pixel 10 Pro Fold Explosionsvideo, könnte bereits ein neues Design des Players bemerken, das für alle Plattformen ausgerollt wird. Sowohl am Smartphone als auch im Desktopbrowser sowie auf den diversen TV-Plattformen präsentiert sich der YouTube Player nun in einem moderneren Design. Dieses setzt darauf, die Bedienelemente dezenter zu gestalten, aber dennoch gut erkennbar und erreichbar zu halten.

Die Modernisierung mit den schicken Transparenz-Effekten sowie den neuen Icons ist deutlich sichtbar, unterscheidet sich in der Anordnung aber dennoch je nach Plattform stark voneinander. Während man Desktopnutzern nicht zu viel Neues zumuten möchte und etwa den Play-Button am linken Rand behält, findet sich dieser am Smart TV weiterhin in der Mitte und auch die wichtigen Interaktionselemente wie die Daumen sind im Player zu finden, statt unter dem Video.

Neu sind die verwendeten Icons und Hintergründe der Schaltflächen, die sich zum Teil recht deutlich von der bisher verwendeten Darstellung abheben. Im Zuge des Updates hat man weitere Verbesserungen vorgenommen: Der Double-Tap für das Vor- und Zurückspringen ist jetzt weniger störend. Am Smartphone hat man die Übergänge flüssiger gestaltet.

Eine weitere Neuerung findet sich im Daumen-Button, der in bestimmten Videos nun über Animationen verfügen soll. Wer einem Musikvideo einen Daumen nach oben gibt, soll etwa eine animierte Musiknote sehen. Ähnliches soll es auch bei Sportinhalten geben. Der neue Player wird ab sofort für alle Nutzer und Plattformen ausgerollt, könnte aber auch noch einige Tage auf sich warten lassen.

