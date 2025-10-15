Google Fotos: Großes Update für die Collagen – neue Vorlagen, flexiblere Auswahl und mehr kommen

Mit der Fotoplattform Google Fotos erhalten die Nutzer viele Möglichkeiten zur Bearbeitung von abgelegten Bildern und Videos, können aber auch basierend darauf ganz neue Inhalte erstellen. Dazu kommt unter anderem der Collagen-Editor zum Einsatz, der mehrere Bilder zu einer schicken Sammlung zusammenfügt. Jetzt erhält dieser ein großes Update, das die Auswahl und Anwendung erleichtern soll.



Das Erstellen einer Collage mit Google Fotos ist seit vielen Jahre sehr einfach über das Erstellen-Menü oder nach der Auswahl mehrerer Bilder möglich. Bisher war der Ablauf, dass alle Bilder ausgewählt und anschließend die Form der Collage festgelegt wird. Das wird jetzt mit einem Update etwas aufgeweicht, denn in der neuen Version werden die beiden Schritte zusammengefasst, sodass jederzeit Bilder hinzugefügt oder entfernt werden können.

Wer nach der Auswahl der Fotos bemerkt, dass das Layout nicht passt, kann diese jetzt ganz einfach austauschen, ohne den bereits erzielten Fortschritt zu verlieren. Damit beendet man das Rätselraten bei der Fotoauswahl, denn ihr könnt direkt in den Collagen-Editor starten und dort alle verfügbaren Vorlagen sehen. Ihr könnt euch zunächst inspirieren lassen und anschließend die richtige Anzahl und Auswahl an Fotos für die Kreation festlegen.

Aber nicht nur am Prozess wurde gearbeitet, sondern auch an der Darstellung: Es gibt eine Reihe neuer und moderner Vorlagen, mit denen die Fotos zum Strahlen gebracht werden sollen. Außerdem gibt es immer wieder neue Stile für Events wie das bevorstehende Halloween, Weihnachten, Motive für den Frühling und Sommer und mehr. Ihr könnt also regelmäßig vorbeischauen.

Als letzten Schritt hat man die Schritte für das Speichern und Teilen optimiert, sodass die Nutzer jederzeit nach Abschluss auf den Teilen-Button tippen und das Foto für andere Apps wie Instagram oder Facebook freigeben können. Der neue Collagen-Editor wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

[Google Support]

