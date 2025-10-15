GMail & Google Kalender: Gemini hilft bei gemeinsamer Terminplanung – neue Funktion für Workspace-Nutzer

Die Integration von KI-Funktionen in die Workspace-Apps geht weiter und schlägt jetzt eine Brücke zwischen GMail, dem Google Kalender und Gemini. Die KI ist bei vielen Workspace-Nutzern in Kürze dazu in der Lage, bei der Terminplanung zu helfen. Dafür findet eine automatisierte Erkennung, eine Terminfindung sowie das Einfügen von Vorschlägen statt.



Manchmal ist es nicht so einfach, einen gemeinsamen Termin mit einer oder mehreren Personen zu finden. Der Google Kalender bietet im Workspace-Universum schon seit langer Zeit diverse Time Slots für Kollegen an, doch bei externen Personen hilft das nicht viel bzw. wäre nicht umsetzbar. Daher bringt Gemini jetzt eine neue Integration des Google Kalender in GMail. Die KI kann basierend auf dem Inhalt der E-Mail freie Zeitfenster vorschlagen und diese direkt einfügen.

Wenn ihr auf eine E-Mail antwortet, in der es um eine Terminvereinbarung geht, kann GMail das nach dem Rollout des Updates erkennen. In der Symbolleiste wird daraufhin die Schaltfläche „Hilfe bei der Terminplanung“ gezeigt, die die Funktion startet. Gemini wird schnell den Google Kalender durchforsten und eine Reihe von freien Zeitfenstern vorschlagen, basierend auf dem Kontext der E-Mail und einer Einschätzung, wie lange der Termin dauern könnten.

Die von Gemini gemachten Zeitvorschläge können direkt in die Antwort eingefügt werden, sodass der Empfänger selbst eine passende Zeit auswählen kann. Die manuelle Komponente bleibt also auf beiden Seiten weiterhin erhalten und Gemini sorgt nur für eine Abkürzung – was aber sicherlich nur der erste Schritt ist. Gut möglich, dass bei beidseitiger Gemini-Verwendung zukünftig auch automatische Terminkoordinierungen möglich werden.

Ihr könnt natürlich auch die von Gemini vorgeschlagenen Zeiten anpassen, bevor diese eingefügt und versendet werden. Die neue Funktion wird im Laufe der nächsten zwei Wochen für alle Workspace-Abonnenten ausgerollt, für Frontline Plus-Nutzer und auch für Abonnenten von Google One AI Pro oder Google One AI Ultra.

