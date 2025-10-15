Gemini 3.0: Googles neues KI-Modell kommt – nächster Meilenstein für KI-Agenten & Co startet in Kürze (Leak)

Google spendiert dem KI-Modell Gemini und dessen Integrationen in zahlreiche Apps immer wieder neue Funktionen und schon sehr bald dürfte der nächste große Schritt vor der Tür stehen. Ein Leaker lässt vermuten, dass der Meilenstein Gemini 3.0 schon in genau einer Woche angekündigt wird. Es sind sehr große Schritte im Bereich der KI-Agenten zu erwarten.



Es vergeht praktisch kein Tag, an dem Gemini durch Verbesserungen in den integrierten Apps keine Fortschritte macht – schaut euch nur einmal unser wöchentliches prall gefülltes Gemini-Update an. Am KI-Modell selbst, das die Basis für all diese Dinge legt, geht es hingegen deutlich gemächlicher zu. Das letzte Update liegt mit Gemini 2.5 schon ein gutes halbes Jahr zurück.

Jetzt ist obiges Foto geleakt worden, das wohl den Release-Plan von Gemini 3.0 zeigt, das am 22. Oktober – also schon in einer Woche – angekündigt werden soll. Drei Wochen später soll es dann für die Nutzer bzw. für die Verwendung in den angebundenen Apps freigegeben werden. Das Bildschirmfoto (kein Screenshot) dürfte von einem Google-Mitarbeiter oder einer damit in Verbindung stehenden Person aufgenommen sein. Über die Echtheit lässt sich nichts sagen.

Über Gemini 3.0 ist bislang noch nichts bekannt, doch wenn wir die letzten Modell-Releases als Gradmesser nehmen, dann wird es massiv nach vorn gehen und ein echter Meilenstein werden. Bei 2.0 und 2.5 stand vor allem die Medien-Generierung im Vordergrund, die die Grundlage für das hocherfolgreiche Gemini Nano Banana gelegt hat. In diese Richtung dürfte es weitergehen, aber ich vermute auch große Schritte in Richtung der KI-Agenten sowie ein weiter verbessertes KI- und Intelligenzmodell bei der Kommunikation – eventuell mit Schwerpunkt auf Sprachsteuerung und Smart Home.

Die Wahrscheinlichkeit für Gemini 3.0 in der kommenden Woche ist recht hoch, denn auch zuletzt hat Google ein halbes Jahr zwischen den Versionen verstreichen lassen. Und mit einem neuen Modell, das nochmal verbesserte Grundlagen bringt, lässt sich das erfolgreiche KI-Jahr gut ausklingen. Nächste Woche wissen wir mehr.

