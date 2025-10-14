NotebookLM & Gemini Nano Banana: Google verbessert die Video-Overviews mit dem KI-Bildgenerator (Videos)

Google hat für das KI-Tool NotebookLM vor einiger Zeit die Video-Overviews eingeführt, mit denen sich die gesamten Inhalte zu einer visuellen Zusammenfassung aufbereiten lassen. Jetzt macht diese den qualitativ und inhaltlich nächsten Schritt, denn die ebenso beliebte KI-Bildbearbeitung Nano Banana wird einziehen und für schickere Darstellungen sorgen.



Die Video-Zusammenfassungen in Google NotebookLM bestehen derzeit hauptsächlich aus einem bebilderten Podcast, der die Informationen sowohl in Form von vorgelesenen Inhalten als auch den dazugehörigen Grafiken zusammenfasst. Eine Aufbereitung hat bisher nicht stattgefunden, doch das ändert sich jetzt mit dem Einzug des KI-Bildgenerators Gemini Nano Banana. Im Zuge der Ausweitung auf die Websuche und Lens soll es nun auch in NotebookLM starten.

Diese Funktion soll alle Notizen und Dokumente in kommentierte Videos verwandeln und dabei auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben als zuvor. Nano Banana in NotebookLM generiert hilfreiche, kontextbezogene und ansprechende Illustrationen basierend auf den hochgeladenen Quellen und Dokumenten sowie den eingegebenen Daten. Das Ergebnis sind Videoübersichten, die nicht nur über die Dokumente selbst informieren, sondern auch dabei unterstützen sollen, diese zu verstehen und sich neue Informationen zu merken.

Die neuen Videoübersichten verwenden automatisiert einen von sechs Stilen, der je nach Inhalt und Umfang ausgewählt wird: Aquarell, Papierkunst, Anime, Whiteboard, Retro-Druck und Heritage.









So könnt ihr jetzt eine Video-Übersicht in NotebookLM erstellen

Wählen Sie Ihre Quellen in NotebookLM aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Videoübersicht“. Um Ihr Video anzupassen, wählen Sie das Stiftsymbol auf der Kachel „Videoübersicht“ aus. Wählen Sie zwischen Format und visuellem Stil und versuchen Sie, das Video anzupassen, z. B. „ Konzentrieren Sie sich nur auf die Abschnitte zur Kostenanalyse des Geschäftsplans “ oder „ Wandeln Sie diese Rezepte in ein leicht verständliches Video um, in dem die Vorbereitungszeit und die Kochschritte im Mittelpunkt stehen. “ Lehnen Sie sich zurück und erkunden Sie Ihr Notebook, während das Video erstellt wird.

Mit den Möglichkeiten der KI-Videogenerierung sowie den Bearbeitungen von Gemini Nano Banana dürfte das ein großer Schritt sein, um Inhalte in dieser Form aufzubereiten. Die verbesserten Videoübersichten stehen ab sofort für alle Google One AI Pro-Abonnenten zur Verfügung und sollen im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer freigeschaltet werden.

