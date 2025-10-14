Pixel Kamera 10.0: Neue Version bringt optimierte FPS-Regelung und neue Oberfläche auf alle Smartphones

pixel 

Kürzlich hat die Pixel Kamera in einer ganz neuen Generation auf den Pixel 10-Smartphones Premiere gefeiert und jetzt wird diese Version auch für viele weitere Smartphones ausgerollt. Die neue Pixel Kamera 10.0 bringt eine überarbeitete Oberfläche, das neue Material 3 Expressive Design sowie eine automatische FPS-Anpassung und optimierte Buttons.


pixel 10 with camera coach

Jede neue Pixel-Generation bringt nicht nur neue Kameratricks mit, sondern auch stets eine neue Version der Google Kamera bzw. Pixel Kamera, die unabhängig von den grafischen Fortschritten Fortschritte macht. Jetzt hat Google die Version Pixel Kamera 10.0 für alle Pixel-Smartphones freigegeben, die bisher nur für die Pixel 10-Smartphones angeboten werden. Die Neuerungen finden sich hauptsächlich an der Oberfläche.

Pixel Kamera 10.0

pixel kamera 10

Pixel Kamera 9.x

pixel kamera 9x

Wie ihr sehen könnt, wurde die Oberfläche etwas aufgeräumt. Der Auslöse-Button hebt sich nun etwas deutlicher von den restlichen Buttons ab. Die Bedienelemente sind nicht mehr ganz so umfangreich farblich angepasst wie bisher und in den Einstellungen wandern viele Elemente so weit wie möglich nach unten, sodass die Ein-Hand-Bedienung auch in diesem Bereich gefördert wird. Neu ist aber auch das Design der Schalter sowie die Umsetzung des Material 3 Expressive Design.

Die zweite große Neuerung findet sich bei der Videoaufnahme, denn dort kann die App nun – je nach Umstand – automatisch von 60 FPS auf 30 FPS herunterregeln. Die neue Version wird ab sofort für alle aktiv unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt.

