Google TV Streamer: Oktober-Update wird ausgerollt – bringt Performance-Verbesserungen und Bugfixes

Im Markt der Smart TVs und Streamingboxen ist Google derzeit mit dem Google TV Streamer unterwegs, der zwar damals viele Verbesserungen brachte, aber gefühlt unter dem Radar fliegt. Das scheint sich auch beim aktuellen Update zu bewahrheiten, denn nach mehreren Monaten wird die Streamingbox mal wieder bedacht und erhält ein veraltetes Android-Update.



Eigentlich wurden mit dem Google TV Streamer große Pläne verfolgt, mit denen unter anderem das Betriebssystem Google TV in eine neue Version gebracht und weiter etabliert werden sollte. Regelmäßige Updates währen bei einem aktuellen Gerät daher sicherlich keine schlechte Idee, doch das scheint man bei Google anders zu sehen. Erstmals seit fünf Monaten (!) gibt es jetzt wieder ein Update und bringt den mittlerweile sechs Monate alten Sicherheitspatch mal wieder auf einen aktuelleren Stand.

Das Update mit der Bezeichnung UTTK.250729.004 und der recht wuchtigen Größe von 227 Megabyte bringt den Security-Patch auf den Stand von August 2025 und damit immerhin ein paar Monate weiter. September oder Oktober wäre natürlich netter gewesen und wenn es nach dem Update-Muster geht, war das auch schon das letzte Update für dieses Jahr. Weiterhin bringt das Update die üblichen Verbesserungen der Bugfixes und Performance-Fortschritte mit.

In puncto Updates hat Google es bei dem TV Streamer nicht eilig: Das erste Update kam im November 2024 mit dem August-Patch, das zweite im Februar 2025 mit dem Januar-Patch, das dritte im Mai 2025 mit April-Patch und jetzt eben im Oktober wieder mit dem August-Patch. Gut möglich, dass auch der TV Streamer schon im nächsten Jahr kurz nach dem nächsten Update einen Nachfolger erhält, der dann passend zum neuen Smart Speaker und Smart Display den Smart Home-Bereich angreift.

» Android TV: Zu langsam für Fire TV und Chromecast – ist Googles TV-Betriebssystem wirklich so schlecht?

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.