Google Store: Jetzt Pixel-Angebote entdecken – hohe Rabatte auf Pixel Watch 4, Pixel 10, Pixel 9, Pixel 9a

Es gibt wieder starke Aktionen rund um Google Pixel, die jetzt im Google Store bei Amazon verfügbar sind. Als Konteraktion auf Mitbewerber bekommt ihr jetzt unter anderem die Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt, das Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus oder auch die Pixel 10-Smartphones mit 8 Prozent RAbatt. Aber auch das Pixel 9a für 499 Euro das sowie 39 Prozent Rabatt auf das Pixel 9. Und das ist noch nicht alles.



Weil beim Mitbewerb aktuell die „Google Days“ laufen, hat jetzt auch der Google Store bei Amazon starke Aktionen, die wie üblich lukrativer sind als bei der Konkurrenz. Und so bekommt ihr schon jetzt, kurz nach dem Ende der Amazon Prime Deal Days, wirklich starke Rabatte, die diese zum Teil noch übersteigen – aber in keinem Fall schlechter sind. Hier eine schnelle Auflistung der verfügbaren Aktionen:

Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt

Nur wenige Tage nach dem Verkaufsstart bekommt ihr jetzt die Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt, was für eine ganz neue Smartwatch eine echte Ansage ist. In den ersten Reviews zeigen sich die Tester begeistert und sehen klare Fortschritte der Smartwatch im Vergleich zu den Vorgängern. Erst gestern hatten wir euch auch gezeigt, dass die Pixel Watch 4 reparierbar ist und gar als „Masterclass“ ihrer Art bezeichnet wird.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus

Das faltbare Smartphone ist in der mittlerweile dritten Generation endlich erhältlich und schon heute bekommt ihr das Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus. Das bedeutet, dass ihr den errechneten Wert eures alten Smartphones PLUS 300 Euro zusätzlich erhaltet – das lohnt sich in jedem Fall. Außerdem bekommt ihr ein Jahr Google One AI Pro gratis sowie von Amazon 60 Tage Audible mit in den Warenkorb.

Pixel 10 mit 8 Prozent Rabatt

Die Pixel 10-Smartphones sind erst seit wenigen Wochen auf dem Markt und schon jetzt mit einer starken Aktion zu haben, die ihr nicht verpasst wollt. Klickt einfach einmal auf die Amazon-Box und schaut euch die Varianten an. Auch beim Pixel 10 Pro und Pro XL erhaltet ihr ein ganzes Jahr Google One AI Pro mit allen Gemini-Funktionen sowie 60 Tage Audible gratis.

Hohe Rabatte auf Pixel 9 und Pixel 9a

Wer zur neunten Pixel-Generation greift, der kann jetzt richtig Geld sparen: Anlässlich dieser Aktionen hatte ich bereits erklärt, warum ihr mit gutem Gewissen ein Pixel 9 kaufen könnt. Der Hauptgrund sind natürlich die nach wie vor geltenden sechs Jahre Android-Updates bis in das Jahr 2031 hinein. Für das Pixel 9a bekommt ihr sogar noch Updates bis zum Frühjahr 2032. Weil nur die wenigsten Nutzer ihr Geräte so lange nutzen, kann man das nach wie vor als lebenslanges Update bezeichnen. Warum also mehr bezahlen?

Jetzt bekommt ihr das Pixel 9 mit 39 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis. Das Smartphone ist gerade einmal ein Jahr alt und der Schritt zwischen Pixel 9 und Pixel 10 ist aufgrund der massiven Software- und KI-Konzentration, die per Update auch auf älteren Generationen ankommt, gar nicht so groß. Außerdem gibt es jetzt das Pixel 9a für nur noch 499 Euro + Pixel Buds gratis. Das Budget-Smartphone ist gerade einmal sechs Monate alt, wird damit noch ganze sechseinhalb Jahre mit Updates versorgt und erhält ebenso alle wichtigen Android- und Pixel-Updates.

Wer die Smartphones bei Amazon in den Warenkorb legt, erhält auch noch 60 Tage Audible gratis und hat somit fast bis Ende des Jahres Zugriff auf viele Millionen Hörbücher und Podcasts. Habt ihr Interesse an einem der beiden Smartphones, bekommt ihr sie wohl auch zu den weiteren bevorstehenden Shoppingfesten (Black Friday & Co) kaum günstiger.

