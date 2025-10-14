Google Play Store Aktion: Diese 46 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die neue Aktionenwoche gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über Nano Banana in der Websuche, zeigen euch Googles neue Werbeausblendung und berichten über die Pixel Watch 4 und die Pixel 10-Abstürze.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 14.10.2025

Apps
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Download QR-Code
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Einheitenumwandler
Einheitenumwandler
Einheitenumwandler
Einheitenumwandler
Entwickler: Apoch Studios
Preis: Kostenlos
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Dark screen filter
Dark screen filter
Dark screen filter
Dark screen filter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Meine Medizin Pro
Meine Medizin Pro
Meine Medizin Pro
Meine Medizin Pro
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Terminal Watch face
Terminal Watch face
Terminal Watch face
Terminal Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
React 2: Watch face
React 2: Watch face
React 2: Watch face
React 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Download QR-Code
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Bright Orbit - Zifferblatt
Bright Orbit - Zifferblatt
Download QR-Code
Bright Orbit - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Day Contour - Zifferblatt
Day Contour - Zifferblatt
Download QR-Code
Day Contour - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Vega - watch face
Vega - watch face
Vega - watch face
Vega - watch face
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Watch Face Daisy for Wear OS
Watch Face Daisy for Wear OS
Download QR-Code
Watch Face Daisy for Wear OS
Entwickler: Prime Design
Preis: Kostenlos
Hybrid Vir Watch Face
Hybrid Vir Watch Face
Hybrid Vir Watch Face
Hybrid Vir Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos

Spiele
ECO Inc. Grünes Welt-Sandbox!
ECO Inc. Grünes Welt-Sandbox!
Download QR-Code
ECO Inc. Grünes Welt-Sandbox!
Entwickler: GameFirst
Preis: Kostenlos
The Room Stalker
The Room Stalker
The Room Stalker
The Room Stalker
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Download QR-Code
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Download QR-Code
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Download QR-Code
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
Download QR-Code
RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Download QR-Code
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
White Room
White Room
White Room
White Room
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Food Fever Premium: Restaurant
Food Fever Premium: Restaurant
Download QR-Code
Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Circle Crop - Icon Pack
Circle Crop - Icon Pack
Circle Crop - Icon Pack
Circle Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Red - Icon Pack
Linios Red - Icon Pack
Linios Red - Icon Pack
Linios Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

