Pixel 10-Smartphones: Nutzer berichten von zahlreichen App-Abstürzen – so könnt ihr es vielleicht beheben

Viele Nutzer haben sich in den letzten Wochen ein Pixel 10-Smartphone gekauft, um auf den neuesten Stand zu sein und den mobilen Alltag möglichst problemlos zu bewerkstelligen. Seit einigen Tagen scheint es allerdings ein breitflächiges Problem zu geben, das bei vielen Apps schon nach wenigen Minuten zum Absturz führt. Glücklicherweise scheint es einen Workaround zu geben.



Wer ein neues Premium-Smartphone sein Eigen nennt, sollte eigentlich keine Probleme erwarten, doch ausgerechnet bei den Pixel 10-Smartphones scheint es derzeit einen recht weitreichenden Bug zu geben. Über das Wochenende berichteten viele Nutzer von App-Abstürzen, die mehr oder weniger zufällig, aber dafür zuverlässig, auftreten. Unzählige Apps stürzen wenige Minuten nach dem Start einfach ab. Sie lassen sich zwar neu starten, aber kurz darauf geschieht dasselbe.

Weil sehr viele Apps betroffen sind, scheint es an den Google Play Services zu liegen, die von vielen App-Entwicklern verwendet werden. Offenbar hat sich beim wichtigen Google-Framework ein Bug eingeschlichen, der nur auf den Pixel 10-Smartphones auftritt. Details gibt es dazu nicht, doch die Vermutung liegt nahe und auch der folgende Workaround basiert darauf, diesem Service-Paket einen kleinen Stups zu geben.

Workaroud- so könnt ihr es beheben

Es soll helfen, die App-Daten der Google Play Services zu löschen. Wie ihr darauf zugreifen könnt, haben wir euch in diesem Artikel zu den Google-Frameworks gezeigt. Sollte das nicht helfen, dann müsst ihr sowohl dei Play Services als auch den Play Store deinstallieren. Keine Sorge, nach wenigen Sekunden installiert bzw. aktualisiert es sich von selbst. Ihr müsst euch anschließend in die Google-Dienste neu einloggen, aber das Problem sollte behoben sein.

Wer kein Problem hat und das Oktober-Update noch nicht erhalten hat, sollte nach Möglichkeit versuchen, dieses nicht zu installieren, bis Google einen Fix veröffentlicht. Es ist zu erwarten, dass das nicht mehr lang dauern wird.

