Android: Google startet Nacktfoto-Scanner für Videos – scannt jetzt alle versendete und empfangene Medien

Google hat vor einigen Monaten den Nacktfoto-Scanner für Android eingeführt, der bisher nur vom Messenger Google Messages verwendet wird und wenig überraschend für Diskussionen gesorgt hat. Jetzt wird dieses Framework ohne große Ankündigung erweitert und wird neben Bildern auch Videos umfassen. Ins Detail geht man bei dem gut versteckten Hinweis allerdings nicht.



Der Nacktfoto-Scanner in Android hat sowohl bei der ersten Ankündigung als auch bei der Einführung sowie der Aktivierung in Google Messages für große Diskussionen gesorgt – verständlich. Denn immerhin geht es darum, dass _eure_ privaten Bilder vor dem Versand von der KI überprüft werden und eine Warnmeldung eingeblendet werden soll. Umgekehrt läuft der Scanner auch über alle empfangenen Bilder und kann diese vor der ersten Anzeige zensieren. Oder anders gesagt: Google schickt jedes einzelne Bild durch einen KI-Scan.

Schon die ersten Ankündigungen waren gut versteckt, wohl wissend, dass so etwas für Aufregung sorgen wird, und so hält man es jetzt auch bei der Erweiterung. In der aktuellen Runde der Google System Updates findet sich zwischen vielen eher belanglosen Änderungen der folgende Satz:

[Smartphone] Mit diesem Update kann die Funktion „Warnungen zu sensiblen Inhalten“ in Google Messages jetzt auch explizite Nacktbilder in geteilten Videos erkennen.

Das ist alles, was es bisher darüber zu erfahren gibt. Google Messages kann jetzt also nicht mehr nur Nacktfotos erkennen, sondern auch entsprechende Darstellungen in Videos. Das gilt dann natürlich nicht nur für Messages, sondern für das gesamte in Android integrierte Framework, das die Funktion überhaupt erst zur Verfügung stellt. In welchem Umfang Videos gescannt werden und ob es sich dabei nur um Einzelbilder (Frames) handelt, lässt sich noch nicht sagen.

Natürlich muss man auch beobachten, ob dieser Scanner zu Verzögerungen beim Videoversand führt, denn während ein Bild in Bruchteilen von Sekunden untersucht werden kann, sieht das bei Videos mit vielen Tausend Einzelbildern eben anders aus.

