Android: Neuer Theme Manager kommt – Smartphones schneller und umfangreicher anpassen (Teardown)

Die Oberfläche von Android lässt sich je nach Smartphone-Hersteller mal mehr und mal weniger umfassend anpassen und auch die Simplizität unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Jetzt arbeitet Google an Theme Packs, die die Anpassung deutlich erleichtern und in nur einem Schritt erledigen können sollen. Das für Pixel konzipierte Modell wird ein Teil von Android.



Google krempelt die Theming-Architektur von Android um und führt wohl schon bald den neuen Theme Manager ein – die zentrale Säule für zukünftige, umfassende Ein-Klick-Themes. Der neue Dienst, der auf Basis von Material You entwickelt wurde, soll die Pixel-Smartphones in diesem Bereich endlich voranbringen, indem er die Grundlage für sogenannte Theme Packs (Designpakete) schafft. Diese ermöglichen eine sofortige und umfassende Änderung der gesamten Darstellung der Benutzeroberfläche mit nur einem einzigen Klick.

Dieser Schritt wäre dringend notwendig, um die Personalisierung über das bekannte Material You hinaus zu modernisieren. Das bisherige System zur Verwaltung der Theming-Einstellungen litt unter erheblichen Mängeln. Die gesamte Konfiguration wurde als ein einziger, unstrukturierter JSON-Textblock gespeichert. Dieses Vorgehen war nicht nur fehleranfällig – eine fehlerhafte Änderung konnte das Theme zerstören oder das System zum Absturz bringen – es führte auch zu Konflikten, wenn mehrere privilegierte Apps gleichzeitig versuchten, auf die Konfiguration zuzugreifen.

Der neue Theme Manager behebt dieses Problem durch eine neue Architektur: Anstatt den rohen Textblock zu manipulieren, übergeben Apps dem Manager nun strukturierte Objekte, die er validiert, speichert und anwendet. Gleichzeitig wird die Zugriffs-Berechtigung auf das Theming stark eingeschränkt. Nur Apps, die mit dem Plattformzertifikat signiert sind, erhalten die neue, restriktivere UPDATE_THEME_SETTINGS-Berechtigung, was das gesamte System robuster und sicherer macht.

Diese architektonische Umstellung ist entscheidend für die Unterstützung von vordefinierten Theme Packs. Der Theme Manager erleichtert es Anwendungen nun erheblich, vordefinierte System- und Akzentfarben über eine neue Klasse namens ThemeSettingsPreset zu übermitteln.

Obwohl die Theme Packs voraussichtlich mehr als nur Farben und Wallpaper umfassen werden, ist die neue API ein entscheidender Schritt, um das Theming auf Android zu modernisieren und benutzerfreundlicher zu gestalten.

